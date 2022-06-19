ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (116-й день) | В Днепропетровской области взорвался резервуар с топливом, Рада запретила российскую музыку и книги

Бренд Mango откажется от прямых продаж в России. По словам источников испанских изданий El País и La Vanguardia, компания продаст 55 своих магазинов в стране, они будут работать по франшизе. Сделки о продаже уже заключены с несколькими местными партнерами.

Президент Молдовы Майя Санду подписала закон о запрете российских новостных программ. „Устанавливается понятие дезинформации, что предполагает гораздо более жесткие санкции. Если факт будет доказан, то компании лишат лицензии на семь лет“, — сказала глава молдавского Совета по телевидению и радио Лилиана Вицу.

На нефтебазе в Днепропетровской области взорвался резервуар с топливом. После российского ракетного удара по нефтебазе в Новомосковском районе Днепропетровской области взорвался резервуар с топливом, сообщил губернатор региона Валентин Резниченко.

В Украине приняты закон о запрете российской музыки в общественных местах и в медиа, а также закон о запрете ввоза и распространения книг и печатной продукции из России, Беларуси и с оккупированных территорий.

ВСУ: в Одесской области сбиты две российские ракеты. „Одесскую область ночью снова атаковали ракетами типа Оникс, выпущенными из берегового ракетного комплекса во временно оккупированном Крыму, - говорится в воскресной сводке командования. - Противник изо всех сил пытается разрушить инфраструктуру регионов, где нет боевых действий, для оказания психологического давления на население и подрыва экономических и стратегических резервов государства. Силы ПВО помешали реализовать коварные планы противника“.

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил медиков с профессиональным праздником и выложил фотографии из больниц во время войны.

США поставили Украине 1400 переносных зенитно-ракетных комплексов „Стингер“ и 6500 противотанковых ракетных комплексов „Джавелин“, сообщила депутат украинского парламента Кира Рудык.

По словам главы Луганской областной военной администрации Сергея Гайдая, минувшей ночью российские войска вели интенсивные обстрелы Лисичанска, поселков Устиновка и Боровское, а также территорию завода „Азот“. „Бои за Северодонецк продолжаются. Для коррекции огня в районе Северодонецка противник враг ведет круглосуточную авиаразведку с применением БПЛА „Орлан-10“. Идут боевые действия за установление полного контроля над областным центром“, - сообщает Гайдай.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что на саммите альянса в конце июня будет объявлено, что Россия более не рассматривается как партнер организации. „Мир стал более опасным. Мы заявим, что Россия больше не партнер, а угроза нашей безопасности, миру и стабильности“, - сказал Столтенберг в интервью немецкому изданию Bild.

Новый глава генштаба Британии Патрик Сандерс объявил военнослужащим, что они должны быть готовы к новой войне в Европе. „Сейчас крайне необходимо создать армию, способную сражаться вместе с нашими союзниками и нанести поражение России в бою“, - написал он.