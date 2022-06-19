ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (116-й день) | В Днепропетровской области взорвался резервуар с топливом, Рада запретила российскую музыку и книги
Подводим итоги 116-го дня военного вторжения России в Украину.
В самопровозглашенной ДНР заявили, что организуют над пленными украинцами трибунал по примеру Нюрнбергского.
При подготовке к трибуналу над пленными украинскими солдатами (в том числе членами батальона „Азов“, который в России называют националистическим) за основу берется Нюрнбергский процесс, заявила ТАСС председатель комитета по уголовному и административному законодательству Народного совета ДНР Елена Шишкина.
В Украину приехал голливудский актер Бен Стиллер.
Сначала актер и посол доброй воли ООН Бен Стиллер приехал в польский город Жешув недалеко от границы с Украиной, чтобы встретиться с украинскими беженцами.
Бренд Mango откажется от прямых продаж в России.
По словам источников испанских изданий El País и La Vanguardia, компания продаст 55 своих магазинов в стране, они будут работать по франшизе. Сделки о продаже уже заключены с несколькими местными партнерами.
Президент Молдовы Майя Санду подписала закон о запрете российских новостных программ.
„Устанавливается понятие дезинформации, что предполагает гораздо более жесткие санкции. Если факт будет доказан, то компании лишат лицензии на семь лет“, — сказала глава молдавского Совета по телевидению и радио Лилиана Вицу.
На нефтебазе в Днепропетровской области взорвался резервуар с топливом.
После российского ракетного удара по нефтебазе в Новомосковском районе Днепропетровской области взорвался резервуар с топливом, сообщил губернатор региона Валентин Резниченко.
В Украине приняты закон о запрете российской музыки в общественных местах и в медиа, а также закон о запрете ввоза и распространения книг и печатной продукции из России, Беларуси и с оккупированных территорий.
ВСУ: в Одесской области сбиты две российские ракеты.
„Одесскую область ночью снова атаковали ракетами типа Оникс, выпущенными из берегового ракетного комплекса во временно оккупированном Крыму, - говорится в воскресной сводке командования. - Противник изо всех сил пытается разрушить инфраструктуру регионов, где нет боевых действий, для оказания психологического давления на население и подрыва экономических и стратегических резервов государства. Силы ПВО помешали реализовать коварные планы противника“.
Президент Украины Владимир Зеленский поздравил медиков с профессиональным праздником и выложил фотографии из больниц во время войны.
США поставили Украине 1400 переносных зенитно-ракетных комплексов „Стингер“ и 6500 противотанковых ракетных комплексов „Джавелин“, сообщила депутат украинского парламента Кира Рудык.
По словам главы Луганской областной военной администрации Сергея Гайдая, минувшей ночью российские войска вели интенсивные обстрелы Лисичанска, поселков Устиновка и Боровское, а также территорию завода „Азот“.
„Бои за Северодонецк продолжаются. Для коррекции огня в районе Северодонецка противник враг ведет круглосуточную авиаразведку с применением БПЛА „Орлан-10“. Идут боевые действия за установление полного контроля над областным центром“, - сообщает Гайдай.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что на саммите альянса в конце июня будет объявлено, что Россия более не рассматривается как партнер организации.
„Мир стал более опасным. Мы заявим, что Россия больше не партнер, а угроза нашей безопасности, миру и стабильности“, - сказал Столтенберг в интервью немецкому изданию Bild.
Новый глава генштаба Британии Патрик Сандерс объявил военнослужащим, что они должны быть готовы к новой войне в Европе. „Сейчас крайне необходимо создать армию, способную сражаться вместе с нашими союзниками и нанести поражение России в бою“, - написал он.
ТАСС: сдавшиеся в плен в Мариуполе командиры „Азова“ находятся в московском СИЗО „Лефортово“
Ранее источник ТАСС сообщил, что замкомандира полка „Азов“ Святослава Паламара и командира 36-й бригады морской пехоты ВСУ Сергея Волынского, которые сдались в плен на „Азовстали“, этапировали в РФ для следственных действий, но не уточнил, где именно они находятся.