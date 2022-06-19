На Нарвском шоссе столкнулись два автомобиля. Два человека в больнице

Сегодня около половины первого между Костивере и деревней Маарду на Нарвском шоссе произошло ДТП. По данным полиции, столкнулись два автомобиля.

В полицию сообщили об аварии в 12:40. По данным полиции, столкнулись автомобили Chevrolet и Volkswagen. Водители обоих автомобилей были трезвы.

В результате ДТП на скорой доставили в больницу двух человек, оба были пассажирами Chevrolet. Других пострадавших не было.

Обстоятельства случившегося уточняются.