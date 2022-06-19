За рубежом
19.06.2022, 13:56

Казахстан призвал мир полностью отказаться от ядерного оружия к 2045 году

 
North Korea Nuclear
North Korea Nuclear
ФОТО: AP

На фоне вторжения России в Украину и взаимных угроз о применении ядерного оружия, необходимо разработать план по полному отказу от ядерного арсенала всеми странами, заявил глава МИД Казахстана, пишет DW.

Власти Казахстана предложили всем странам, включая ядерные державы, разработать план по полному отказу от ядерного оружия к 2045 году. Об этом написал министр иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди в статье, опубликованной в субботу, 18 июня.

„Военный конфликт на территории Украины, разговоры о возврате ядерных вооружений и взаимные угрозы применения ядерного оружия заставляют нас, как никогда прежде, задуматься о коллективной уязвимости человечества и о насущной необходимости запрета и ликвидации этого смертоносного оружия“, - написал Тлеуберди.

В своей статье он указывает, что Казахстан имеет моральное право выступать с таким обращением, поскольку страна в 1993 году добровольно отказалась от статуса четвертой ядерной державы мира, избавившись от доставшегося в наследство от СССР ракетно-ядерного арсенала.

Тлеуберди напоминает, что генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш назвал возможность применения ядерного оружия сегодня более реальной, „чем в самые мрачные дни холодной войны“, поскольку по всему миру рассредоточено около 13 400 ядерных боеголовок.

Предложения и договоренности об отказе от ядерного оружия к 2045 году могут быть отражены в итоговых документах первой в истории встречи государств-участников Договора о запрещении ядерного оружия (ДЗЯО), которая продет в Вене 21-23 июня, и по итогам обзорной конференции участников Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), предложил Тлеуберди.

Возобновление гонки ядерных вооружений

По данным Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI), в начале 2020 года девять стран владели 13 400 ядерными боеголовками, к 2022 году их число снизилось до 12 705 штук. Однако уменьшение арсенала было связано не с разоружением, а со снятием с вооружения США и Россией устаревших систем. Число же активных боеголовок за год практически не изменилось. При этом 90 процентов мирового ядерного арсенала приходятся на США с 5800 и Россию с 6375 боеголовками.

Еще два года назад эксперты института в своем докладе отмечали, что „утрата ключевых каналов коммуникации между Россией и США, которые способствовали прозрачности и недопущению ошибочных представлений о ядерном арсенале друг друга, может потенциально привести к новой ядерной гонке вооружений“.

После того, как Россия напала на Украину, президент РФ Владимир Путин перевел российские ядерные силы „в особый режим боевой готовности“. „Перспектива ядерного конфликта, когда-то немыслимая, теперь снова стала возможной„, - сказал Гутерриш.

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