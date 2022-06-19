Анетт Контавейт будет курировать топ-тренер из Германии

45-летний Бельц наиболее известен как тренер в работе с бывшей первой ракеткой мира, своей соотечественницей Анжеликой Кербер. Под руководством Бельца в 2016 году она выиграла Australian и US Open и дошла до финала Уимблдона, Олимпиады в Бразилии и итогового турнира WTA. Кербер тренировалась под куроводством немецкого специалиста в четырех разных периодах, последний раз это было в прошлом году.

Также Бельц тренировал хорватку Донну Векич, которая за время их сотрудничества заняла в мировом рейтинге, 19-ое место. В ноябре прошлого года Бельц неожиданно начал тренировать 19-летнею британку Эмму Радукану, которая сенсационно выиграла US Open 2021, но их сотрудничество закончилось в апреле.

Контавейт и Бельц начнут совместные тренировки уже в воскресенье, а потом отправятся в Англию, где 27 июня стартует Уимблдонский турнир, сообщается на сайте Контавейт.

Сотрудничество с предыдущим тренером Дмитрием Турсуновым было прервано, так как из-за проблем с визой специалист не мог ездить вместе со спортсменкой на многие турниры. Контавейт чувствовала, что ей нужен тренер, который сопровождал бы ее на всех соревнованиях. „Я хочу поблагодарить Дмитрия за очень успешное сотрудничество, мы вместе одержали много хороших побед“, — отметила вторая ракетка мира.