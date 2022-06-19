19.06.2022, 11:40
Надежда эстонского футбола стал чемпионом Италии среди юниоров
ФОТО: | Erakogu
Центральный защитник молодежной сборной Эстонии Андреас Вахер стал чемпионом Италии среди молодежных команд до 18 лет в составе итальянского клуба „СПАЛ“. В финале „СПАЛ“ обыграл „Болонью“ 2:1.
Героем „СПАЛа“, которые проигрывал после первого тайма 0:1, стал 18-летний Франческо Делл'Акуила, забивший два мяча во второй половине встречи.
18-летний Вахер не смог принять участие в финале из-за травмы. В минувшем сезоне юношеского чемпионата Италии в составе „СПАЛа“ он сыграл 21 игру, 19 из которых он провел в основном составе, и забил один гол.
Вахер, является воспитанником „Нымме Юнайтед“, к составу „СПАЛа“ он присоединился в феврале прошлого года.