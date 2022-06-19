Футбол
19.06.2022, 11:40

Надежда эстонского футбола стал чемпионом Италии среди юниоров

 
Andreas Vaher
Andreas Vaher
ФОТО: Andreas Vaheri Instagram | Erakogu

Центральный защитник молодежной сборной Эстонии Андреас Вахер стал чемпионом Италии среди молодежных команд до 18 лет в составе итальянского клуба „СПАЛ“. В финале „СПАЛ“ обыграл „Болонью“ 2:1.

Героем „СПАЛа“, которые проигрывал после первого тайма 0:1, стал 18-летний Франческо Делл'Акуила, забивший два мяча во второй половине встречи.

18-летний Вахер не смог принять участие в финале из-за травмы. В минувшем сезоне юношеского чемпионата Италии в составе „СПАЛа“ он сыграл 21 игру, 19 из которых он провел в основном составе, и забил один гол.

Вахер, является воспитанником „Нымме Юнайтед“, к составу „СПАЛа“ он присоединился в феврале прошлого года.

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