Надежда эстонского футбола стал чемпионом Италии среди юниоров

Героем „СПАЛа“, которые проигрывал после первого тайма 0:1, стал 18-летний Франческо Делл'Акуила, забивший два мяча во второй половине встречи.

18-летний Вахер не смог принять участие в финале из-за травмы. В минувшем сезоне юношеского чемпионата Италии в составе „СПАЛа“ он сыграл 21 игру, 19 из которых он провел в основном составе, и забил один гол.