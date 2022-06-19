Российская теннисистка сменила спортивное гражданство ради Уимблдона

44-я ракетка мира в парном разряде, российская теннисистка Натела Дзаламидзе сменила спортивное гражданство и заявилась на Уимблдон. Спортсменка будет играть под флагом Грузии, говорится на сайте Женской теннисной ассоциации (WTA).

29-летняя Натела Дзаламидзе выступала под российским флагом в мае, когда участвовала на „Роллан Гаррос“ в паре с Камилой Рахимовой. В первом круге теннисистки потерпели поражение.

Дзаламидзе является победительницей двух турниров WTA в парном разряде. Сама девушка тренируется в теннисисном университете Райнера Шуттлера и Александра Васке. В парном рейтинге WTA в 2021 году Натела занимала 59 место.

В этом году на Уимблдоне не будут играть российские и белорусские теннисисты по решению организаторов турнира. После этого Ассоциация теннисистов-профессионалов (АТР) и WTA лишила спортсменов на Уимблдоне рейтинговых очков.

Уимблдон – это турнир „Большого шлема“, который ежегодно проводится в Лондоне на травяном покрытии.