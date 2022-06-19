Елена Зеленская рассказала The Guardian о жизни семьи президента Украины в первые месяцы войны

Про начало войны

[До 24 февраля] было очень много разной информации с разных сторон. Но, конечно, меня не посвящали ни в какие военные тайны. [Поэтому в день нападения] у меня было ощущение, будто я попала в параллельную реальность, будто бы все это мне снится. Это было сюрреалистическое чувство, вроде компьютерной игры, где нужно пройти какие-то уровни, чтобы оказаться дома. При всем этом важно было также держать себя в руках, поэтому весь день [24 февраля] я провела со странной улыбкой на лице — ведь мне нельзя было передать ощущение паники детям. Мы просто следовали указаниям охраны и делали то, что нам говорили делать.

Про ощущение себя „целью номер два“

Конечно, семью можно использовать для давления на президента. И мне бы не хотелось, чтобы [мужу] пришлось выбирать между интересами семьи и его президентскими обязанностями. Поэтому если был хоть малейший шанс, что такое может случиться, его следовало исключить.

Про детей

[В тот день] дети вели себя идеально. Обычно им нужно все повторять миллион раз, но тогда они вели себя послушно и делали все супербыстро. Мы, конечно, находились тогда в каком-то измененном состоянии.

Уже потом был долгий период ожидания. Мы смотрели новости, ждали телефонных звонков. Телевизор был включен просто постоянно. Приходилось расписывать время по часам и минутам, чтобы чем-то себя занять и не погружаться в бесконечные мысли.

Про то, где ее семья провела первые месяцы войны

Чем меньше я скажу, тем в большей безопасности буду находиться.

Про мужа и президента

Я знаю его лучше, чем кого бы то ни было. И он такой человек, который в ситуациях, когда все говорят, что что-то невозможно, доводит дело до конца и добивается своего. А также вдохновляет остальных. Он просто никогда не сдается — даже когда сдаются все вокруг него.