За сутки по вине пьяных водителей произошло три ДТП. Пострадали три человека

18 июня в 15:39 произошло ДТП в городе Выру у дома по адресу Лаане, 2A,где велосипедист с признаками алкогольного опьянения, 50-летний мужчина, выехал перед двигавшимся по главной дороге мотоциклом IMZ, которым управлял 48-летний мужчина. Мотоциклиста доставили в Южно-Эстонскую региональную больницу.

В 22:38 произошло ДТП в Ида-Вирумаа на 194,3 километре шоссе Таллинн-Нарва, где совершавший поворот налево на автомобиле Opel Vectra Station Wagon 44-летний мужчина с признаками алкогольного опьянения и без водительских прав повернул перед приближавшимся автомобилем Mercedes-Benz C 180, которым управлял 72-летний мужчина. Находившегося в Mercedes 67-летнего мужчину доставили в Нарвскую больницу.

В 22:57 произошло ДТП в Ида-Вирумаа в волости Алутагузе на 9 километре шоссе Йыхви-Васкнарва, где управляемый 49-летним мужчиной с признаками алкогольного опьянения автомобиль Nissan Pathfinder отклонился с дороги направо в кювет. Водителя доставили в Ида-Вирускую центральную больницу.