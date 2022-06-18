Германия получила сотни свидетельств военных преступлений россиян в Украине

Федеральное ведомство по уголовным делам Германии (BKA) располагает несколькими сотнями свидетельств совершений военных преступлений российскими военнослужащими в Украине. Об этом глава BKA Хольгер Мюнх заявил изданию Welt am Sonntag в субботу, 18 июня. Эксперты пытаются установить не только непосредственных участников злодеяний, но также несущих ответственность в военном и политическом плане. „Это самая сложная часть нашего расследования, запутанная головоломка“, - подчеркнул Мюнх.

По словам главы BKA, ведомство использует материалы секретных служб, включая Федеральную разведывательную службу BND. Например, спецслужба записала переговоры российских солдат, в которых сообщалось о зверствах в отношении мирного населения.

Военных преступников могут судить в ФРГ

Цель BKA - выявить причастных, подтвердить их действия с помощью расследований и привлечь их к ответственности, объяснил Мюнх. Ведомство изучает все следы, ищет осведомителей и собирает доказательства. „Мы готовимся к возможным обвинениям против людей, которые, предположительно, несут ответственность за военные преступления в Украине“, - указал он.

В соответствии с принципом универсальной юрисдикции в Германии могут судить и военных преступников. Мюнх надеется на запуск таких процессов, однако не исключает, что это займет много времени. „Мы лишь в самом начале расследования войны в Украине“, - отметил он. Генеральный прокурор ФРГ в настоящее время проводит предварительное дознание, но не ведет следствия в отношении отдельных подозреваемых.