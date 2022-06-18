ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (115-й день) | Украина готова возобновить переговоры в конце августа. Зеленский посетил Одессу и Николаев

Литва запретила транзит подсанкционных товаров по железной дороге в Калининград.

Новые ракетные удары по Кременчугу, Харькову и Кривому Рогу.

Основные боевые действия по-прежнему сосредоточены на восточном фронте. Российская армия пытается наступать к югу от Изюма на Славянск в надежде замкнуть северодонецкий котел с севера и с юга. Украинские войска контратакуют к северу от Изюма в надежде отвлечь российские подразделения от этой атаки, пишут западные аналитики и разведка.

В Северодонецке продолжаются бои. ВСУ удерживают большую территорию комбината „Азот“. В бункерах на территории комбината укрываются мирные жители, эвакуации с „Азота“ пока фактически не было.

Зеленский приехал в Николаев и Одессу. Украинский президент редко выезжает за пределы Киева с начала российского вторжения в Украину 24 февраля, но в субботу Владимир Зеленский посетил юг Украины.

По словам главы украинской переговорной группы Давида Арахамии, Украина может возобновить мирные переговоры с агрессором в конце августа, но только при условии укрепления своих позиций на фронте.

Институт изучения войны: командующего российскими ВДВ генерал-полковника Андрея Сердюкова уволили из-за больших потерь в Украине.

Борис Джонсон надеется, что „Евровидение-2023“ все же удастся провести в Украине.

В Херсоне произошло покушение на назначенного российскими властями руководителя регионального Управления службы исполнения наказаний.

ООН: с начала войны Украину покинуло более 7,5 млн человек, 2,5 млн человек с тех пор вернулись. В самой Украине вынуждены были покинуть свои дома 7,1 млн человек - они считаются внутренне перемещенными лицами. 15,7 млн человек нуждаются в срочной гуманитарной помощи. В ООН нынешний кризис беженцев называют крупнейшим со времен Второй мировой войны.

Московский книжный магазин „Молодая гвардия“ убрал из продажи книги писателя Бориса Акунина (писатель выступает против войны).

Немецкая полиция расследует военные преступления России в Украине.