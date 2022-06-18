Военный дневник
18.06.2022, 21:11

ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (115-й день) | Украина готова возобновить переговоры в конце августа. Зеленский посетил Одессу и Николаев

 
UKRAINE-CRISIS/ZELENSKIY-SOUTH
UKRAINE-CRISIS/ZELENSKIY-SOUTH
ФОТО: UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SERUKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SERVICE | Scanpix

Подводим итоги 115-го дня военного вторжения России в Украину.

  • Литва запретила транзит подсанкционных товаров по железной дороге в Калининград.

  • Новые ракетные удары по Кременчугу, Харькову и Кривому Рогу.

  • Основные боевые действия по-прежнему сосредоточены на восточном фронте. Российская армия пытается наступать к югу от Изюма на Славянск в надежде замкнуть северодонецкий котел с севера и с юга. Украинские войска контратакуют к северу от Изюма в надежде отвлечь российские подразделения от этой атаки, пишут западные аналитики и разведка.

  • В Северодонецке продолжаются бои. ВСУ удерживают большую территорию комбината „Азот“. В бункерах на территории комбината укрываются мирные жители, эвакуации с „Азота“ пока фактически не было.

  • Зеленский приехал в Николаев и Одессу. Украинский президент редко выезжает за пределы Киева с начала российского вторжения в Украину 24 февраля, но в субботу Владимир Зеленский посетил юг Украины.

  • По словам главы украинской переговорной группы Давида Арахамии, Украина может возобновить мирные переговоры с агрессором в конце августа, но только при условии укрепления своих позиций на фронте.

  • Институт изучения войны: командующего российскими ВДВ генерал-полковника Андрея Сердюкова уволили из-за больших потерь в Украине.

  • Борис Джонсон надеется, что „Евровидение-2023“ все же удастся провести в Украине.

  • В Херсоне произошло покушение на назначенного российскими властями руководителя регионального Управления службы исполнения наказаний.

  • ООН: с начала войны Украину покинуло более 7,5 млн человек, 2,5 млн человек с тех пор вернулись. В самой Украине вынуждены были покинуть свои дома 7,1 млн человек - они считаются внутренне перемещенными лицами. 15,7 млн человек нуждаются в срочной гуманитарной помощи. В ООН нынешний кризис беженцев называют крупнейшим со времен Второй мировой войны.

  • Московский книжный магазин „Молодая гвардия“ убрал из продажи книги писателя Бориса Акунина (писатель выступает против войны).

  • Немецкая полиция расследует военные преступления России в Украине.

  • Глава Сбербанка Герман Греф в рамках Петербургского международного экономического форума заявил, что для восстановления российской экономики до уровня 2021 года потребуется около 10 лет.

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