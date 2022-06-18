EKRE: штраф за игнорирование требования Закона о языке следует повысить до 25 000 евро

Согласно законопроекту, будут увеличены ставки штрафов за нарушение Закона о языке и добавлены новые меры воздействия за нарушение требований закона, сообщила пресс-служба Рийгикогу.

Так, предельный размер штрафа, применяемого в порядке, установленном Законом о субститутивном исполнении и о штрафах, в случае неисполнения предписания Языковой инспекции, составит вместо прежних 640 евро 25 000 евро.

В качестве дополнительной меры воздействия коммерческим товариществам предоставляется возможность применять запрет на ведение бизнеса с разрешения суда в случае систематического нарушения требований Закона о языке.