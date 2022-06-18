Зампред Европарламента призвала воздержаться от поспешного принятия Украины в ЕС

„Скоропалительных вступлений быть не должно“, — считает Барлей. „Член ЕС не может быть исключен“ из сообщества, отметила зампред Европарламента (ЕП). По ее мнению, в этой связи „тем более важно“, чтобы критерии для принятия Киева были „полностью соблюдены“, пишет Deutsche Welle.

В качестве негативного примера Катарина Барлей привела Венгрию, которая вошла в ЕС в 2004 году. По словам политика, Будапешт „систематически“ подрывает верховенство закона.

„Важный сигнал Москве“

В то же время собеседница издания заявила, что будет однозначно приветствовать предоставление Украине статуса кандидата на членство в ЕС. Это будет „важным сигналом для Москвы, что ЕС не позволит себя запугать, когда дело доходит до защиты наших ценностей“, считает Барлей. В то же время применительно к другим кандидатам на вступление в ЕС не следует „вольно интерпретировать“ критерии членства, добавила заместитель председателя Европарламента.

По словам Катарины Барлей, она „почти уверена, что все страны — члены ЕС хотели бы сгладить для Украины путь к вступлению в Евросоюз“. Могут быть „разные мнения о временном горизонте, однако в основном все едины в отношении цели“, резюмировала она.

Вопрос о статусе кандидата для Киева рассмотрят 23-24 июня

Еврокомиссия (ЕК) 17 июня рекомендовала предоставить Украине статус кандидата на членство в ЕС. Об этом сообщила председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен. Аналогичную рекомендацию в Брюсселе дали и по Молдове. Что касается Грузии, то ЕК признала европейскую перспективу Тбилиси, однако стране — перед предоставлением статуса кандидата — надо будет внедрить широкий ряд реформ.

Преобразования предстоят и двум другим государствам. Для Украины — это семь шагов, для Молдовы — девять. Грузии же надо будет выполнить 12 „домашних заданий“.

Ожидается, что вопрос о предоставлении статуса кандидата рассмотрят президенты и премьеры стран ЕС на саммите в Брюсселе 23-24 июня. Для положительного решения необходима единогласная поддержка всех 27 государств Евросоюза.