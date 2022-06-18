Лаанет на встрече министров обороны стран НАТО: надежное сдерживание вселяет уверенность

„Цели России в направлении Европы однозначно ясны. Мы не можем исключать нападения России на союзников по НАТО, поэтому мы, как члены НАТО, должны быть к этому готовы. Только надежное сдерживание вселяет чувство уверенности, а для этого требуется более сильная оборонительная позиция на восточном крыле НАТО“, – заявил на встрече министр обороны Калле Лаанет.

Страны Балтии совместно выдвинули конкретное предложение по усилению оборонительной позиции. „Наше предложение заключается в том, чтобы в каждой из стран Балтии на постоянной основе присутствовало подразделение военного управления вместе с подразделениями повышенной готовности и дополнительным потенциалом. Это обеспечило бы при необходимости командование дивизиями и достижение военных результатов на суше, в воздухе и на море. Кроме того, для возможного прибытия в Эстонию подкреплений повышенной готовности необходимы предварительно размещенные вооружения и средства обеспечения. От мадридского саммита мы ожидаем четких решений, которые привели бы к этому“, – пояснил Лаанет.

Министры обороны также обсудили увеличение софинансирования НАТО и распределение нагрузки между государствами-членами. „Несмотря на различные кризисы необходимо, чтобы каждое государство-член НАТО выделяло 2% бюджета на государственную оборону – это должен быть минимальный базовый уровень, который Эстония уже существенно превысила, и к 2024 году он составит 2,6%. Необходимо увеличить совместное финансирование, чтобы мы могли решать вызовы изменившейся ситуации с безопасностью – в случае с Эстонией это означало бы, например, увеличение способности приема дополнительных подразделений“, – добавил Лаанет.