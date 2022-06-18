Рихо Террас и еще 56 депутатов Европарламента призывают ЕС в случае необходимости разорвать дипломатические отношения с Россией

В письме главе ЕС по внешней политике Жозепу Боррелю представители 14 стран призвали Европейский Союз быстро и решительно разорвать дипломатические отношения с Россией и выслать всех российских дипломатов из Постоянного представительства ЕС в том случае, если Госдума России примет законопроект.

„Цель Путина — военное подчинение территорий бывшего Советского Союза и разрушение архитектуры европейской безопасности. Частью этого является война против Украины и распространение ложной информации. Конечная цель — развалить Европейский союз и восстановить Российскую империю“, — заявил член Европарламента Рихо Террас.

Террас добавил, что Евросоюз не может, опустив руки, смотреть, как Россия подрывает независимость членов ЕС. „Попрание легитимности государственности стран, когда-то оккупированных Советским Союзом, рассматривается как внутреннее промывание мозгов. Игнорирование и ложь о международном праве — важная часть империалистической российской пропаганды“, — добавил он.