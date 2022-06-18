Украина: переговоры с Россией могут возобновиться в конце августа

Давид Арахамия рассказал, что сейчас украинская сторона не рассматривает возможности возобновления переговоров. Впрочем, все может измениться в конце августа после „контрнаступления ВСУ в некоторых местах“. Соответствующий комментарий прозвучал в интервью „Голосу Америки“.

Он подчеркнул, что Украина может возобновить мирные переговоры с агрессором только при условии укрепления своих позиций на фронте.

Глава переговорной группы также отметил, что минимальная приемлемая сделка была бы, „если мы бы их выгнали или они добровольно отошли на позиции, где они были к 24 февраля“. После этого, по словам Арахамия, можно будет говорить о возвращении всех суверенных территорий, включая Крым, Донецкую и Луганскую области.

„Мы могли бы рассмотреть какое-либо политическое соглашение, вроде того, которое мы предлагали в Стамбуле. Мы, например, несколько лет не затрагиваем крымский вопрос. Мы не делаем этого военным путем, но делаем это дипломатическим и политическим способом“, – добавил он.