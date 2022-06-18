Нападение на индуистский храм в Кабуле. Талибы сообщили о ликвидации "террористов“

„Силовикам удалось оперативно сдержать нападение и в короткие сроки ликвидировать нападавших. В результате нападения преступников один гражданин Индии погиб, еще двое индусов получили ранения“, пишет "Интерфакс“ со ссылкой на агентство.

Другие подробности произошедшего не сообщаются. Перед этим информационное агентство Aamaj News сообщило, что в субботу в индуистском храме Ахль аль-Хинуд в квартале Карте Парван на севере Кабула прогремело не менее пяти взрывов, район оцеплен боевиками „Талибан“, началось боестолкновение.

В свою очередь, представитель МИД Индии Ариндам Багчи заявил, что его страна „глубоко обеспокоена“ сообщениями о нападении на храм, и внимательно следит за этим событием, сообщают афганские СМИ.

Накануне в результате взрыва в мечети приграничного с Таджикистаном уезда Имам-Сахиб провинции Кундуз на северо-востоке Афганистана погиб один, ранено семь человек, сообщило агентство Aamaj News со ссылкой на представителя полицейского управления талибов в Кундузе Обайдулла Абеди. По его словам, состояние раненых удовлетворительное, природа инцидента выясняется.

Ни одна из действующих в стране вооруженных групп не взяла на себя ответственность за оба нападения.