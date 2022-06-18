С 1 июля в Тарту повышается плата за парковку

Как сообщает Тартуская городская управа, с 1 июля плата за парковку в зоне „A“ вырастет с нынешних 2 евро до 3 евро в час, а в зоне „B“ - с 1 евро до 1,5 евро в час. Кроме того, в обеих зонах изменится стоимость парковки за один и три месяца, а также за год.

Теперь стоимость парковки в зоне "A“ составит: один месяц - 120 евро, три месяца - 300 евро, один год - 1200 евро. Стоимость парковки в зоне "В“: один месяц - 60 евро, три месяца - 150 евро, один год - 600 евро.

Из-за высокой парковочной нагрузки в зонах „A“ и „B“ продлевается время платной парковки на один час по рабочим дням (до 19:00). В зоне „A“ парковка станет платной также по субботам с 11:00 до 17:00.

В зонах „A“ и „B“ отменяется парковочная плата за один день. Сохранится время бесплатной парковки: в зоне „A“ - 15 минут и в зоне „B“ - 90 минут.

В зоне „C“ цены и времена парковки остаются прежними.