Reuters: США заморозили продажу Киеву четырех беспилотников

Реализация плана администрации Джо Байдена по продаже Украине четырех американских разведывательно-ударных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) MQ-1C Gray Eagle, способных нести ракеты Hellfire, приостановлена из-за опасений, что оборудование может попасть в руки врага. Об этом в пятницу, 17 июня, сообщило агентство Reuters со ссылкой на два источника.

Технические возражения были выдвинуты в ходе детальной проверки со стороны управления Пентагона, отвечающего за обеспечение безопасности американских военных технологий. Ранее продажа, которая обсуждалась с марта, была одобрена Белым домом, отметили три собеседника агентства.

Возражения связаны с тем, что радар и оптико-электронная система на беспилотниках могут представлять угрозу безопасности США в случае их попадания к российским военным.

Источники агентства сообщили, что это соображение изначально не было учтено, однако было затронуто на совещаниях в Пентагоне в конце прошлой недели.

Сделку может заблокировать Конгресс США

„Проверка безопасности технологий является стандартной практикой при передаче американских оборонных изделий всем международным партнерам. Все случаи рассматриваются индивидуально, исходя из их специфики. В рамках установленного процесса опасения, касающиеся национальной безопасности, доводятся до соответствующего утверждающего органа“, - отметила представитель американского военного ведомства Сью Гоф.

Вопрос, дать ли зеленый свет сделке, рассматривается вышестоящими инстанциями в Пентагоне, однако сроки принятия решения неясны, сказал собеседник Reuters.

Одним из компромиссов могла бы стать замена комплектующих на менее передовые, однако на это могут уйти месяцы, отметил один из источников. В конечном итоге сделку еще может заблокировать Конгресс США.

Новый пакет военной помощи Украине