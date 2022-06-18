Сегодня на рынке Меривялья можно купить свежую рыбу

"Каждому, кто любит рыбу, обязательно стоит прийти на рынок Меривялья, где впервые можно будет купить свежую рыбу. В ассортименте будет лосось, форель, филе клариевого сома, морской окунь, хек, скумбрия, палтус, а также свежая сезонная рыба, рыба горячего копчения и маринованные рыбные продукты“, – пригласил всех на субботний рынок Меривялья, который пройдет за неделю до Иванова дня, старейшина Пиритаского района Тынис Лийнат.

На рынке можно также купить свежие фрукты и овощи, зелень, клубнику и сезонные хуторские товары. Кроме того, в продаже будут свежеиспеченные булка, хлеб и сепик, а также большой выбор изделий и украшений ручной работы. Свои товары на рынке предложат более 20 продавцов.

В дополнение к покупкам, на рынке Меривялья детям будет предоставлена возможность сделать мандалы и разрисовать лицо.

Рынок Меривялья будет открыт в любую погоду в субботу, 18 июня, с 10:00 до 13:00, на баскетбольной площадке по адресу Кесктеэ 40. Текущую информацию смотрите на странице рынка Меривьялья в Фейсбуке.