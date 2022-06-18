В России планируют возобновить производство автомобилей „Волга“ и „Победа“(1)
Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров анонсировал планы по возрождению советских автомобильных брендов „Волга“ и „Победа“, сообщает Meduza.
„Могу приоткрыть чуть-чуть те планы, которые есть у нашего автопрома. Не секрет, что на бывшей площадке Renault будет производиться „Москвич“. У коллег есть планы возрождения, например, бренда „Волга“ или „Победа“. Или и то, и то“, — сказал министр в интервью РБК.
При этом он не уточнил ни возможные сроки, ни место производства автомобилей.
С началом войны в Украине многие международные автокомпании остановили производство в России и прекратили импорт в страну. В мае было объявлено о переходе в собственность государства российских активов французской группы Renault, а также о возобновлении производства легковых автомобилей под маркой „Москвич“ на московском заводе „Рено“.
Автомобили „Победа“ производились на Горьковском автомобильном заводе с 1946 по 1958 год. „Волгу“ выпускали там же с 1956 года. В 2008 году ГАЗ попытался начать серийный выпуск автомобиля Volga Siber, но производство свернули из-за низкого спроса.