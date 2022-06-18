В России планируют возобновить производство автомобилей „Волга“ и „Победа“

„Могу приоткрыть чуть-чуть те планы, которые есть у нашего автопрома. Не секрет, что на бывшей площадке Renault будет производиться „Москвич“. У коллег есть планы возрождения, например, бренда „Волга“ или „Победа“. Или и то, и то“, — сказал министр в интервью РБК.