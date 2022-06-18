Телеканал RT показал видео с пропавшими в Украине военными США

Российский государственный телеканал RT обнародовал видео с пропавшими в Украине во время войны военнослужащими США. Журналист Роман Косарев вечером пятницы, 17 июня, разместил в мессенджере Telegram ролик, в котором мужчина, назвавший себя бывшим американским военнослужащим Александром Дрюке, обращается к матери, сообщает, что жив и надеется как можно скорее вернуться домой.

В тот же день в официальном Telegram-канале RT появилось интервью с Энди Хьюном, который заявил, что он и Дрюке участвовали „в боях с российскими войсками„ в Харьковской области Украины. Утверждается, что Дрюке и Хьюн сражались на стороне украинской армии в качестве добровольцев. В опубликованном RT видео Хьюн рассказал, что он и Дрюке отступили во время стычек в районе Харькова и скрывались несколько часов, прежде чем окончательно сдаться российской армии.

На момент публикации информация об обстоятельствах съемки и подтверждения о том, кто захватил в плен американских военнослужащих, отсутствовали.

Белый дом предостерег от поездок в Украину

Представитель Госдепартамента США заявил, что власти Соединенных Штатов видели фотографии и видео двух американцев, „которые, как сообщается, были захвачены российскими войсками в Украине“. Правительство США внимательно следит за ситуацией.

В свою очередь президент Соединенных Штатов Джозеф Байден призвал сограждан воздержаться от поездок в Украину. Ранее Белый дом сообщил, что в Украине пропал третий гражданин США.

В начале июня „Верховный суд“ самопровозглашенной „Донецкой народной республики“ приговорил к смертной казни подданных Великобритании Шона Пиннера и Эйдена Аслина, а также подданного Марокко Саадуна Брагима по делу об участии в боевых действиях на стороне Украины.