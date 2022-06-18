Новости Эстонии
18.06.2022, 10:08

Сегодня в столичном парке „Мянни“ пройдёт большой летний праздник гриля и ярмарка Иванова дня

 
Männi park mustamäel
Männi park mustamäel
ФОТО: Tanel Meos | Ekspress Meedia

Сегодня, в субботу, 18 июня, с 12 до 19 часов, Управа Мустамяэ организует в парке „Мянни“ большой летний праздник гриля и ярмарку Иванова дня. В 17:30 на сцену выйдет главный исполнитель культурной программы праздника прославленная рок-группа SMILERS.

„Я рад пригласить всех мустамяэсцев и друзей нашего района на одно из самых ярких летних мероприятий юбилейного года Мустамяэ — большой летний праздник гриля и ярмарку Иванова дня. Дорогие друзья, приходите всей семьей и проведите сегодняшний чудесный субботний день на свежем воздухе, в нашем чудесном парке „Мянни“, – приглашает старейшина Мустамяэ Лаури Лаатс. „Мероприятие начинается в 12:00 и помимо аппетитных блюд и широкого выбора товаров, все посетители найдут себе развлечения по вкусу: будь то научное шоу для детей, ирландские танцы, аккордеонная музыка или выступление прославленной рок-группы SMILERS, заявленное на 17:30. Добро пожаловать!“

Программа Праздника гриля и летней ярмарки в парке „Мянни“

В субботу, 18 июня, в 12-19

12:00 Открытие мероприятия

12:15-13:15 Детское научное шоу

13:30-14:00 Ансамбль ирландского танца Solas

14:00-15:00 Истории о гриле

15:00-16:00 Клуб аккордеонный музыки „Амулет“

17:30 Рок-группа SMILERS

20:00 Окончание мероприятия

На ярмарке представлены товары на любой вкус от порядка 50 продавцов. Вы сможете купить рыбу, мясо, мед, сладости, свежие фермерские продукты, клубнику и многое другое.

На празднике гриля можно купить и отведать широкий выбор блюд, приготовленных мастерами барбекю.

Добро пожаловать на большой летний праздник гриля и ярмарку в парке „Мянни“! Интересный и содержательный день в кругу семьи гарантирован!

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