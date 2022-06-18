Сегодня в столичном парке „Мянни“ пройдёт большой летний праздник гриля и ярмарка Иванова дня

„Я рад пригласить всех мустамяэсцев и друзей нашего района на одно из самых ярких летних мероприятий юбилейного года Мустамяэ — большой летний праздник гриля и ярмарку Иванова дня. Дорогие друзья, приходите всей семьей и проведите сегодняшний чудесный субботний день на свежем воздухе, в нашем чудесном парке „Мянни“, – приглашает старейшина Мустамяэ Лаури Лаатс. „Мероприятие начинается в 12:00 и помимо аппетитных блюд и широкого выбора товаров, все посетители найдут себе развлечения по вкусу: будь то научное шоу для детей, ирландские танцы, аккордеонная музыка или выступление прославленной рок-группы SMILERS, заявленное на 17:30. Добро пожаловать!“