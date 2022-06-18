"Литовские железные дороги“ сообщили об остановке транзита санкционных товаров между Калининградской областью и остальной Россией

„По нашим предварительным оценкам, это от 40 до 50% номенклатуры грузов, которые перевозились между Калининградской областью и другими регионами РФ“, — заявил Алиханов. По его словам, под запрет, в частности, попадают строительные материалы, цемент, металлы и „целый ряд других грузов, важных и для строительства, и для производства“.

Литовская сторона объяснила запрет получением разъяснений от Еврокомиссии о том, что транзит товаров, запрещенных ко ввозу в ЕС, станет нарушением санкций, рассказал Алиханов.

Он заявил, что такое решение нарушает правила свободного транзита и протоколы по вступлению стран Балтии в ЕС, а также является „попыткой экономического удушения“ Калининградской области.

„Мы будем добиваться пересмотра такого рода разъяснений [от Еврокомиссии]. Если этого не удастся добиться быстро, мы сейчас уже решаем с тем, чтобы поставить новые суда, те, которые сейчас свободны на Балтике, на линию Усть-Луга — Балтийск, чтобы обеспечить ритмичную работу нашей промышленности и функционирование нашей экономики региональной“, — заявил Алиханов.

Евросоюз ограничил импорт и транзит российских товаров в начале апреля в рамках пятого пакета санкций. При этом транзит между Калининградской областью и остальной частью России под ограничения не попал, объяснял тогда Антон Алиханов.