ФОТО | Президент Алар Карис выдал погоны выпускникам Академии Сил обороны(3)
В пятницу, 17 июня, в Тарту состоялся выпуск учащихся Академии Сил обороны. Высшее прикладное образование и звание младшего лейтенанта сухопутных, военно-воздушных и военно-морских сил получило 34 человека. Диплом магистра в сфере военного дела и технических наук получило 26 офицеров. Курсы старших унтер-офицеров окончили 35 курсантов.
„Как и народ Эстонии, эстонские военные не могут позволить себе быть глупыми, – отметил в своей речи по случаю выпуска учащихся президент Эстонской Республики Алар Карис. – Для таких небольших стран как Эстония – это непозволительная роскошь. Мы должны выстраивать нашу оборону и быть готовыми воевать с умом. Поэтому хребет обороноспособности нашей страны – офицеры – обязаны постоянно совершенствоваться, ставить перед собой цели и учиться даже после окончания академии“.
Окончившие Академию Сил обороны офицеры и унтер-офицеры приступят к службе в различных воинских частях вооруженных сил.
Академия Сил обороны – единственное учебное заведение Эстонии, которое занимается подготовкой офицеров и унтер-офицеров Сил обороны и Кайтселийта. В этом году заявления абитуриентов принимаются до 26 июня включительно.