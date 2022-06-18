ФОТО | Президент Алар Карис выдал погоны выпускникам Академии Сил обороны

„Как и народ Эстонии, эстонские военные не могут позволить себе быть глупыми, – отметил в своей речи по случаю выпуска учащихся президент Эстонской Республики Алар Карис. – Для таких небольших стран как Эстония – это непозволительная роскошь. Мы должны выстраивать нашу оборону и быть готовыми воевать с умом. Поэтому хребет обороноспособности нашей страны – офицеры – обязаны постоянно совершенствоваться, ставить перед собой цели и учиться даже после окончания академии“.