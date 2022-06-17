Эстонец Андрес Петров стал чемпионом Европы по снукеру

Андрес Петров обыграл бельгийца Бена Мертенса (5:3) в финале чемпионата Европы по снукеру, который проходил в Албании и стал чемпионом Европы среди 120 участников.

В результате чего Петров стал первым спортсменом в странах Балтии, завоевавший путевку на два года в профессиональную лигу с участием мировых лидеров снукера, таких как Ронни О'Салливан, Марк Селби и другие.

Самый успешный снукерист Эстонии на чемпионате Европы обыграл девять соперников. В сегодняшнем полуфинале Петров обыграл немца Умута Дикме (4:2)

Бен Мертенс, сыгравший против Петрова в финале, уже имеет в кармане титул чемпиона Европы до 21 года и сопутствующий ему двух летнюю путевку в профессиональную лигу снукера.

„Хотя уже сейчас ясно, что Петров заработал бы путевку в профессиональную лигу, не выиграв финальную встречу, однозначно лучше вступить в профильную лигу в роли чемпиона Европы. Усердие, самоотверженность, постоянство и страсть Андреса к снукеру привели его туда, куда могут попасть только самые преданные спортсмены - Мэйн-тур, элитной лиге, в которой участвуют только 120 лучших снукеристов мира. Это, безусловно, очень большой шаг вперед для всего эстонского спорта и особенно, конечно, для снукера!“, — сказал после финальной встречи представитель федерации Кристьян Куусик.