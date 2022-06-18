ВИДЕО | Общежитие в Нарве сносят после ремонта. В здании трещина, жильцы против переезда

Горсобрание утвердило этот план в 2013 году. В проекте „Программы развития города Нарвы 2008–2024“ было также предложено в 2020 году сделать дополнительный ремонт общих мест пользования на Вестервали, 17, а потом заменить там систему отопления. По итогам обсуждений данные предложения не утвердили.

Руководство города собирается расселить жильцов по другим общежитиям. Причина такого решения – плохое техническое состояние здания. Его построили еще в 1963 году почти на самом краю старинного оборонительного рва. Недавно появилась трещина в стене, которая постепенно увеличивается, крыша протекает.

К сожалению, похожая ситуация была и с общежитием на улице Виру, 3. Его также планировали в 2012 году сносить, при этом позднее провели в нем реконструкцию. Сейчас здание все-таки сносят.

Жильцы удивляются, зачем их расселять, если после ремонта их все устраивает. Кто-то думает и ждет варианты, рассчитывая на хорошие, чистые помещения. Кто-то почти в отчаянии. На Вестервали, 17 живет много пожилых людей, которые почти не выходят из своих комнат. Они не инвалиды, но спускаться со своих этажей им сложно. Возможно, если они переедут на первые этажи других общежитий, им станет легче выходить на улицу.

Но есть ли возможность у города перевезти жильцов в нормальные комнаты с приличным ремонтом в те районы Нарвы, которые им подходят? Почему многие категорически не хотят уезжать, что их ждет в других общежитиях и что, на самом деле, не так со зданием на Вестервали?

С этими вопросами разбиралась корреспондент RusDelfi.