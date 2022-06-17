Полиция подозревает 14-летнего молодого человека в трех похищениях

Delfi писал об этом инциденте в мае, тогда стало известно, что в таллиннском районе Лаагри пытались схватить и унести девочку 8 лет.

Руководитель отдела преступлений против личности Хиско Варес сообщил, что полиция задержала человека и выдвинула подозрение. „На сегодняшний день нам известно, что в Лаагри 26 мая 14-летний молодой человек пытался забрать с собой 8-летнюю девочку. Мы опросили подозреваемого и он дал первоначальные показания“, - сказал Варес.

По словам полицейского, молодому человеку выдвинуто подозрение в незаконном лишении свободы и в двух похищения, которые произошли за последние полгода. Так как идет расследование, точные детали и мотив еще выясняются. „Он несовершеннолетний и мы сделаем от себя все зависящие, чтобы его дальнейшее будущее не было связано с преступностью“.

Что произошло?



В соцсетях получил распространение пост, в котором житель Лаагри Сийм Аус предупредил местных жителей о предполагаемом извращенце. По словам Ауса, мужчина пытался увести ребенка, который уже был у дверей своего дома.



„У ребенка был настроенный на слежение телефон, мама увидела, что ребенок почему-то не поднимается по лестнице, позвонила. После чего этот тип испугался и убежал. Ребенок в шоке, мало что может рассказать. Полицию вызвали“.