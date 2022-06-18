Эстония поддерживает сближение ЕС и Украины

„Сегодняшняя рекомендация Еврокомиссии о предоставлении Украине и Молдове статуса страны-кандидата в Европейский Союз и перспектива однозначного вступления Грузии в ЕС – это важное решение, которого эти страны, как и Эстония, давно ждали.

Война в Украине идет не просто между Украиной и Россией, а между очень разными ценностями. Украина четко доказала, что принадлежит к семье государств-членов Европейского Союза, и Эстония делает все возможное, чтобы они стали государством-членом ЕС. С этим сообщением я также буду участвовать на встрече министров иностранных дел Европейского союза на следующей неделе.

Эстония поддерживала и будет поддерживать политику расширения Европейского Союза. Ассоциированные Восточные партнеры, такие как страны Западных Балкан, важны для нас, потому что, поддерживая их, мы способствуем безопасности, стабильности и благополучия в Европе и в ее округе. Мы готовы делиться своим опытом и помогать с реформами“, - сказал Сутть.