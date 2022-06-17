Министерство обороны РФ: в Украине погибло 55 эстонских солдат

Прокремлевский портал „РИА Новости“ опубликовал статистику: „Численность иностранных наемников на Украине“. Там указано, что с 24 февраля воевать за Украину приехало 164 солдата из Эстонии. В то же время погибло 55 человек, до сих пор в стране остается 60 военных с эстонским гражданством.