17.06.2022, 17:16
Министерство обороны РФ: в Украине погибло 55 эстонских солдат
ФОТО: | Eesti Kaitsevägi
По данным Министерства обороны России, российская армия убила 55 солдат из Эстонии.
Прокремлевский портал „РИА Новости“ опубликовал статистику: „Численность иностранных наемников на Украине“. Там указано, что с 24 февраля воевать за Украину приехало 164 солдата из Эстонии. В то же время погибло 55 человек, до сих пор в стране остается 60 военных с эстонским гражданством.
Больше всего иностранных солдат в рядах украинских Вооруженных сил из Польши - 1831.