ТАБЛИЦА | По сумасшедшей цене в продаже появилась эстонская молодая картошка. Смотрите, что по чём на рынках страны!

Традиционно в Эстонии огуречные заготовки делают тогда, когда созревают огурцы на открытом грунте, и цена снижается до приемлемого уровня. В настоящий момент эстонские огурцы на рынках еще дорогие: в зависимости от производителя - от 4 до 6 евро. Но здесь выручают Польша, Латвия и Литва - выращенные там короткие огурцы можно купить наполовину дешевле. Самая распространенная цена - 2,50-2,90. Есть также соленые и квашеные огурцы: соответственно товару и цена забористее - на Центральном рынке от 5 до 8 евро (в зависимости от продавца и способа приготовления - например, с чесноком или чем-то другим).

Что бросается в глаза - так это отсутствие украинских овощей. Если еще осенью украинских овощей на рынках было полно, то теперь их не найти. Даже свежие початки кукурузы - из Польши, хотя Украина входит в десятку крупнейших производителей маиса.

Как видно из нижеприведенного обзора, эстонская молодая картошка появилась на рынках по цене, которая на 36% выше прошлогодней. В среднем - по 5,93 евро кило.

И украинское подсолнечное масло придется поискать, в то время, как российское есть везде. На Мустамяэском рынке продавец на соответствующий вопрос рассердился - мол, почему интересуются украинским подсолнечным маслом, когда российское такого же хорошего качества. На Центральном рынке украинское и российское подсолнечное масло дружески стоят по соседству, продавец учтиво предлагает оба.

Помимо широкого выбора огурцов на рынке также наблюдается клубничный бум. Причина тому - на рынки пришла польская ягода. Кое-где на Центральном рынке, там, где цена повыгоднее, образовались длинные очереди, клубнику покупают просто ящиками. Стоимость качественной клубники начинается от 3,90 евро и доходит до пяти.