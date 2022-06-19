ТАБЛИЦА | По сумасшедшей цене в продаже появилась эстонская молодая картошка. Смотрите, что по чём на рынках страны!(2)
Хотя свежие огурцы на рынке в продаже круглый год, но первые огурцы c открытого грунта в этом году идут по хорошей цене. А вот молодая картошка очень сильно подорожала.
Традиционно в Эстонии огуречные заготовки делают тогда, когда созревают огурцы на открытом грунте, и цена снижается до приемлемого уровня. В настоящий момент эстонские огурцы на рынках еще дорогие: в зависимости от производителя - от 4 до 6 евро. Но здесь выручают Польша, Латвия и Литва - выращенные там короткие огурцы можно купить наполовину дешевле. Самая распространенная цена - 2,50-2,90. Есть также соленые и квашеные огурцы: соответственно товару и цена забористее - на Центральном рынке от 5 до 8 евро (в зависимости от продавца и способа приготовления - например, с чесноком или чем-то другим).
Что бросается в глаза - так это отсутствие украинских овощей. Если еще осенью украинских овощей на рынках было полно, то теперь их не найти. Даже свежие початки кукурузы - из Польши, хотя Украина входит в десятку крупнейших производителей маиса.
Как видно из нижеприведенного обзора, эстонская молодая картошка появилась на рынках по цене, которая на 36% выше прошлогодней. В среднем - по 5,93 евро кило.
И украинское подсолнечное масло придется поискать, в то время, как российское есть везде. На Мустамяэском рынке продавец на соответствующий вопрос рассердился - мол, почему интересуются украинским подсолнечным маслом, когда российское такого же хорошего качества. На Центральном рынке украинское и российское подсолнечное масло дружески стоят по соседству, продавец учтиво предлагает оба.
Помимо широкого выбора огурцов на рынке также наблюдается клубничный бум. Причина тому - на рынки пришла польская ягода. Кое-где на Центральном рынке, там, где цена повыгоднее, образовались длинные очереди, клубнику покупают просто ящиками. Стоимость качественной клубники начинается от 3,90 евро и доходит до пяти.
Никто не возмущается, что клубника польская, как это бывает тогда, когда поспевает и выходит на рынок эстонская ягода. Тогда покупатели хотят именно отечественную. Польская клубника вкусная! Тот, кто перед покупкой попробовал, хвалит - в самом деле сладкая. Так что идите на рынок и пробуйте - как „бюджетную“ польскую клубнику, так и самую первую дорогую эстонскую.
Наиболее распространенные цены на рынках Эстонии по состоянию на 14 июня.
Последняя колонка (“Muutus“) - изменение цены по сравнению с прошлой неделей.