Украинские спортсменки рассказали об угрожающих сообщениях от россиян

Украинская легкоатлетка Анна Рыжикова в одном из интервью рассказала, что россияне присылали ей угрожающие сообщения после начала войны, а европейцы сразу предложили помощь.

„Чувствую разницу между европейскими спортсменами, которые прислали мне сообщения о том, что у них есть свободная комната. Мне писали из Португалии, Чехии. Писали: „Можешь перевезти к нам свою семью, главное, чтобы вы были в безопасности. Мы поможем“. Таких сообщений была тысяча. Но от российских спортсменов, которые были моими друзьями, соревновались со мной – я получала пожелания смерти. Они писали мне, что мы должны, должны умереть, были разные плохие вещи о моей семье.

Это ужасная ситуация. Некоторые спортсмены погибли на войне. У меня есть друг, о котором я уже не слышала луну. Мы в 21 веке. Это трудно. Первые две недели мы были дома. Я была так напугана и расстроена. 21 марта я пересекла границу и попала на собрание. Мы волнуемся за наши семьи“, – отметила Рыжикова в интервью норвежской VG („Ве́рденс ганг“).

Другая представительница Украины Виктория Ткачук тоже рассказала, что европейские спортсмены поддерживают представителей Украины, предлагая свою помощь, а россияне только спрашивали: „кто оплачивал мой тренировочный сбор?“.

„Очень ценю поддержку, оказанную каждой страной. Это нужно для продолжения карьеры украинских спортсменов. Важно, чтобы наша жизнь была в безопасности. Все, что вы нам дали – пожалуйста, не останавливайтесь. Война еще не закончилась, мы должны биться, нам нужна помощь.

Когда я встречаюсь с европейскими спортсменами, они спрашивают меня, как я, нужна ли мне помощь и как могут помочь. Когда я встречаюсь с русскими спортсменами, они спрашивают меня, кто оплачивал мой тренировочный сбор. Их интересует не наша семья, а деньги“, – цитирует Ткачук NRK (Норвежская вещательная корпорация).

Спортсменка так же рассказала о сообщении от одного российского спортсмена, продолжающего молчать о войне в Украине, поскольку боится, что в его стране это не одобрят.