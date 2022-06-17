Украинские спортсменки рассказали об угрожающих сообщениях от россиян
Как сообщает сайт tsn.ua, украинские спортсменки Анна Рыжикова, Виктория Ткачук и Анна Ризадинова рассказали об угрозах, которые им писали представители России.
Украинская легкоатлетка Анна Рыжикова в одном из интервью рассказала, что россияне присылали ей угрожающие сообщения после начала войны, а европейцы сразу предложили помощь.
„Чувствую разницу между европейскими спортсменами, которые прислали мне сообщения о том, что у них есть свободная комната. Мне писали из Португалии, Чехии. Писали: „Можешь перевезти к нам свою семью, главное, чтобы вы были в безопасности. Мы поможем“. Таких сообщений была тысяча. Но от российских спортсменов, которые были моими друзьями, соревновались со мной – я получала пожелания смерти. Они писали мне, что мы должны, должны умереть, были разные плохие вещи о моей семье.
Это ужасная ситуация. Некоторые спортсмены погибли на войне. У меня есть друг, о котором я уже не слышала луну. Мы в 21 веке. Это трудно. Первые две недели мы были дома. Я была так напугана и расстроена. 21 марта я пересекла границу и попала на собрание. Мы волнуемся за наши семьи“, – отметила Рыжикова в интервью норвежской VG („Ве́рденс ганг“).
Другая представительница Украины Виктория Ткачук тоже рассказала, что европейские спортсмены поддерживают представителей Украины, предлагая свою помощь, а россияне только спрашивали: „кто оплачивал мой тренировочный сбор?“.
„Очень ценю поддержку, оказанную каждой страной. Это нужно для продолжения карьеры украинских спортсменов. Важно, чтобы наша жизнь была в безопасности. Все, что вы нам дали – пожалуйста, не останавливайтесь. Война еще не закончилась, мы должны биться, нам нужна помощь.
Когда я встречаюсь с европейскими спортсменами, они спрашивают меня, как я, нужна ли мне помощь и как могут помочь. Когда я встречаюсь с русскими спортсменами, они спрашивают меня, кто оплачивал мой тренировочный сбор. Их интересует не наша семья, а деньги“, – цитирует Ткачук NRK (Норвежская вещательная корпорация).
Спортсменка так же рассказала о сообщении от одного российского спортсмена, продолжающего молчать о войне в Украине, поскольку боится, что в его стране это не одобрят.
„Я получила сообщение от российского спортсмена. Он сказал, что не может говорить или протестовать против войны. Он боится того, что может сделать власть. Он очень боится, что отнимут его родителей“,– добавила Ткачук.
Чемпионка мира по художественной гимнастике Анна Ризадинова не была удивлена поведением россиян, ведь в прошлом уже сталкивалась с похожей агрессией.
„Для меня не было сюрпризом, как ведут себя сейчас россияне. Потому что в художественной гимнастике, ни для кого не секрет, что это субъективный вид спорта, мы всегда боремся именно с Россией.
Впервые я почувствовала на себе просто невероятную кучу хейта, когда на Олимпиаде в Токио выиграла впервые за последние 8. Олимпиад выиграла не россиянка, а гимнастка из Израиля. Я ее поддержала, поздравила в социальных сетях. Я очень рада этому событию в нашем виде спорта, ведь наконец-то что-то изменилось“, – рассказала она в интервью на YouTube-канале „Звездный путь“.
„После этого весь этот „русский мир“ меня проклял. Они такое мне писали, что это просто ужас. Это было впервые, когда я столкнулась с такой агрессией. Это были простые подписчики, гимнастки из России, которым 14-16 лет. То есть дети мне писали: „Чтобы сдохла. Как ты можешь? Наши – самые лучшие“. То есть они – неадекватные“, – добавила Ризадинова.