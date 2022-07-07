07.07.2022, 07:25
Секретные лаборатории: советские ученые разрабатывали биологическое оружие из оспы обезьян(51)
ФОТО: Google Maps
Разработка биологического оружия в засекреченных лабораториях Советского Союза началась более полувека назад. Помимо прочего, занимались и обезьяньей оспой.
Остров Возрождения в Аральском море в 1942-1992 годах был главным биохимическим полигоном Советского Союза. В лаборатории, которую избранные знали под кодовым именем „Аральск-7“, проводились испытания микробиологического оружия на подопытных животных - крысах, хомяках, овцах, ослах, лошадях и обезьянах. Изучались образцы оспы, сибирской язвы, туберкулеза, тифа, энцефалита и других болезней.