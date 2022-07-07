Секретные лаборатории: советские ученые разрабатывали биологическое оружие из оспы обезьян

Остров Возрождения в Аральском море в 1942-1992 годах был главным биохимическим полигоном Советского Союза. В лаборатории, которую избранные знали под кодовым именем „Аральск-7“, проводились испытания микробиологического оружия на подопытных животных - крысах, хомяках, овцах, ослах, лошадях и обезьянах. Изучались образцы оспы, сибирской язвы, туберкулеза, тифа, энцефалита и других болезней.

Однако только после распада Советского Союза общественность узнала о том, что из-за несчастного случая, произошедшего во время испытаний оспы в 1971 году, могла начаться опасная эпидемия.