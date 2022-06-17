В конце лета управа Ласнамяэ вновь придет во дворы к местным жителям(1)
Начиная с 17 мая управа района Ласнамяэ начала дворовые встречи с жителями. Встречи продолжатся в конце лета и осенью. Учитывая густонаселенность Ласнамяэ, планируется в течение нескольких лет охватить все дворы района.
„Дворовые встречи в мае и июне были очень хорошо восприняты жителями. В связи с этим мы хотим продолжить встречи ближе к концу августа. Нам особенно приятно, что на многие вопросы жителей мы смогли ответить уже во время дворовых встреч. Остальные проблемы и предложения мы приняли во внимание и работаем с ними. Подчеркну, что мы планируем таким образом встретиться со всеми жителями“, - сказала старейшина района Ласнамяэ Юлианна Юрченко.
Большинство поднятых на дворовых встречах тем было связано с городским хозяйством. Поступившие проблемы и предложения управа района Ласнамяэ будет решать в соответствии с потребностями и финансовыми возможностями.
Своими проблемами и предложениями жители района могут по-прежнему делиться по электронной почте lasnamae@tallinnlv.ee, позвонив на информационный телефон 645 7700 или написав на страницу в Facebook.
20 и 27 июня с 16 до 17 часов старейшина района Ласнамяэ Юлианна Юрченко также ответит на вопросы жителей Ласнамяэ по телефону 645 7780.