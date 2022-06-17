В конце лета управа Ласнамяэ вновь придет во дворы к местным жителям

„Дворовые встречи в мае и июне были очень хорошо восприняты жителями. В связи с этим мы хотим продолжить встречи ближе к концу августа. Нам особенно приятно, что на многие вопросы жителей мы смогли ответить уже во время дворовых встреч. Остальные проблемы и предложения мы приняли во внимание и работаем с ними. Подчеркну, что мы планируем таким образом встретиться со всеми жителями“, - сказала старейшина района Ласнамяэ Юлианна Юрченко.