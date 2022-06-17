За рубежом
17.06.2022, 14:11

Украина вводит визовый режим для граждан России

 
Львов в марте 2022 года
Львов в марте 2022 года
ФОТО: Roman Starapopov | Ekspress Meedia

С 1 июля 2022 Украина вводит визовый режим въезда для граждан РФ. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский.

„В рамках противодействия беспрецедентным угрозам национальной безопасности, суверенитета и территориальной целостности нашего государства, предложил Кабинету Министров проработать вопрос пересмотра режима въезда российских граждан на территорию Украины“, - передает его слова delo.ua.

По его словам, сегодня Кабмин должен принять это важное решение – Постановление О прекращении действия Соглашения между Правительством Украины и Правительством Российской Федерации о безвизовых поездках граждан Украины и Российской Федерации и применения некоторых международных договоров Украины с Российской Федерацией.

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