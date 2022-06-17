Заражаемость коронавирусом пошла вверх. Как обезопасить себя и друзей на предстоящих праздниках?

„В случае появления симптомов или в случае плохого самочувствия следует как можно скорее сделать тест на коронавирус, но в период ускорения распространения вируса тесты можно проводить и без конкретной причины“, – пояснила Керли Вахар, и добавила, что особенно важно протестироваться, если планируется какая-либо встреча с участием людей из группы риска.

„Определённо, стоит внимательно следить за изменением состояния здоровья также после пребывания в многолюдных компаниях или местах многочисленного скопления людей“, — считает провизор.

„Несмотря на то, что в разгаре долгожданное лето, стоит иметь в виду свежие новости, например, из Германии сообщают о новой волне распространения коронавируса, и, согласно последним данным Департамента здоровья, в Эстонии коэффициент распространения коронавируса снова стал больше единицы“, — напомнила о рисках для здоровья провизор Südameapteek.

„В любом случае, экспресс-тест – самый простой способ убедиться, что, сами того не подозревая, и совершенно непреднамеренно, Вы, празднуя Иванову ночь, не заразите коронавирусом людей, которые окажутся рядом с Вами“, – сказала Вахар, подчеркнув, что доступный по цене тест без проблем можно купить в ближайшей аптеке. Она добавила также, что превентивные меры, такие как регулярное мытьё рук, дезинфекция и соблюдение дистанции, по-прежнему важны.

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