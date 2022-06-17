Еврокомиссия поддержала предоставление Украине статуса кандидата на вступление в ЕС

Однако международные СМИ отмечают, что даже если блок окончательно одобрит предоставление Украине и Молдове статуса стран-кандидатов, для их вступления в ЕС могут понадобиться многие годы. Сейчас такой статус уже имеют пять государств: Албания (она имеет его с 2014 года), Северная Македония (с 2005-го), Черногория (с 2008-го), Сербия (с 2009-го) и Турция (с 1999-го). Все они пока находятся достаточно далеко от полноценного членства в ЕС.

Зеленский в четверг вечером назвал этот день историческим для отношений Киева с ЕС. „Украина почувствовала поддержку сразу четырех сильных европейских государств, в частности, поддержку нашего движения в Европейский союз, - сказал украинский президент в своем вечернем обращении. - Именно благодаря храбрости украинцев и украинок, Европа может создавать новую историю и наконец убрать на востоке Европы серую зону между ЕС и Россией. Украина приблизилась к Евросоюзу ближе всего за все время независимости“.

„Самый важный посыл нашего визита - в том, что Италия хочет, чтобы Украина была в ЕС“, - заявил Драги. По словам Шольца, Украина „принадлежит к европейской семье“, и Берлин будет направлять ей необходимое для защиты оружие „столько сколько понадобится“.

В четверг в Киеве побывали лидеры трех крупнейших стран ЕС - президент Франции Эммануэль Макрон, немецкий канцлер Олаф Шольц и премьер-министр Италии Марио Драги. Вместе с ними Украину также посетил президент Румынии Клаус Йоханнис. В числе прочего они провели переговоры с Владимиром Зеленским, посетили разрушенный во время российского вторжения Ирпень и провели совместную пресс-конференцию.

Решение о кандидатском статусе Украины еще должны утвердить все 27 стран, входящих в Евросоюз. Ожидается, что этот вопрос будет обсуждаться на саммите европейских лидеров, который состоится в Брюсселе 23-24 июня.

Как передает Bloomberg, Еврокомиссия также намерена высказаться за предоставление статуса страны-кандидата Молдове. У европейских чиновников меньше уверенности в том, что аналогичное решение будет принято в отношении Грузии.

Но если Украина действительно получит статус страны-кандидата, это будет самым быстрым подобным решением в истории. Киев подал официальную заявку на вступление в ЕС в конце февраля, сразу после российского вторжения, а в апреле глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен передала Зеленскому специальный опросник для стран-кандидатов.

По данным источников Bloomberg, Еврокомиссия не только поддержит кандидатский статус для Украины и Молдовы, но выдвинет этим странам несколько условий, которые они должны будут выполнить в будущем. Эти условия связаны, в частности, с вопросами верховенства права, правосудия и борьбы с коррупцией.

Как отмечает в пятницу New York Times, „рекомендации Еврокомиссии - это в основном технический и бюрократический документ, который описывает готовность страны к кандидатскому статусу с точки зрения соответствия большому числу требований, известных как „Копенгагенские критерии“ в области управления, правосудия и состояния экономики“. „По всем этим критериям Украина отстает, - пишет американское издание. - Очень серьезные опасения вызывают проблемы этой страны с широко распространенной коррупцией, а также трудности, с которыми она столкнется после войны“.

Украинские власти признают, что им необходимо провести важные реформы, в том числе для борьбы с коррупцией. Однако они настаивают, что эта проблема преувеличивается.

„Да, есть проблемы. Проблемы есть во многих странах, в том числе во многих странах Европейского союза, - говорил в апреле Зеленский в интервью корреспондентке нидерландского канала NOS. - И я понимаю, что некоторые вещи, некоторые реформы еще нужно провести, и мы это хотим сделать - и кстати, не для Европейского союза, а именно для себя. И нам нужно это сделать, мы хотим это сделать, для этого нужно время. Но и членами Европейского союза вы не становитесь завтра“.

Глава французского Института Жака Делора Себастьян Майяр сказал агентству Франс пресс, что решение Еврокомиссии в отношении кандидатского статуса Украины будет положительным, но оно принимается с определенными условиями, и крайним сроком их выполнения.

„Для Еврокомиссии это очень деликатный вопрос, потому что она не может быть менее требовательной по отношению к Украине, чем к другим странам, по поводу которых она давала положительную рекомендацию в прошлом, - говорит эксперт. - Она справедливо требует поддерживать высокие стандарты“.