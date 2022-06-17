17.06.2022, 13:42
Где теплее всего? Смотрите температуру воды и воздуха на пляжах Эстонии!(5)
ФОТО: | Ekspress Meedia
На портале погоды Delfi открылся специальный раздел Погода на пляжах, где в течение всего лета в режиме реального времени можно наблюдать за температурой воды и воздуха на крупнейших пляжах страны.
Информация с 19 администрируемых береговой охраной G4S пляжей касается температуры воздуха и воды, уровня UV-излучения, количества народа на пляже, вывешенного флата. В случае, если на пляже развевается желтый или красный флаг, то можно узнать конкретную причину.
Представлены все самые популярные пляжи: Пирита, Штрооми, Какумяэ, Парну, а также крупные внутренние водоемы, такие как Пюхаярв, Харку, озеро Вильянди.