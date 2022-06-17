ФОТО | Политики решают, строить ли новое здание, а Нарвская больница обновляет оборудование в старом

Несмотря на то, что возможности Нарвской больницы в плане оказания лечения постоянно расширяются, все же общеизвестно, что в планах развития - строительство т.н. „больничного городка“ - нового корпуса больницы взамен нынешнего шестиэтажного здания. Но это уже в компетенции министерства социальных дел, и зависит от политической воли. На вопрос, когда же дело сдвинется с мертвой точки, руководитель больницы отвечает, что политики могут обещать, но конкретного выделения на это средств пока не произошло. Есть надежда, что к концу года будет принято принципиальное решение, и больница сможет начать проектирование нового здания. „Скажем так, нам не сказали „нет“, а это уже хорошо“, - лаконично отметил Кыргвеэ.