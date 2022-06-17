ФОТО | Политики решают, строить ли новое здание, а Нарвская больница обновляет оборудование в старом
В Хирургической клинике Нарвской больницы сегодня торжественно открылась палата интенсивной терапии, вмещающая шестерых пациентов.
По словам главного врача больницы Олева Силланда, расширение хирургического отделения с добавлением палаты интенсивной терапии было обусловлено в том числе решением Больничной кассы, которая доверила больницам общего профиля выполнение полномасштабных операций на тазобедренном суставе.
„Объемы работы у нас ожидаемо увеличатся, поэтому понятно, что это потребовало дополнительного оснащения медицинским оборудованием, - отметил Силланд.
По словам руководителя больница Аго Кыргвеэ, палата интенсивной терапии предназначается не только для послеоперационных пациентов, здесь могут находиться под наблюдением „тяжелые“ пациенты, которые затем, после проведения необходимых исследований, отправятся в больницы более высокого уровня.
„Любой пациент, нуждающийся в особом наблюдении и мониторинге с помощью приборов, может здесь находиться, исключение составляют только пациенты, требующие искусственной вентиляции легких или диализа“, - уточнил Кыргвеэ.
Руководство больницы не исключает, что палата интенсивной терапии хирургического отделения может понадобиться как дополнительная в случае возвращения пандемии коронавируса.
Пациенты, которым требуются более серьезные реанимационные процедуры, отправляются в отделение интенсивной терапии Нарвской больницы, в котором также весной была проведена реновация и закуплено новое оборудование и, которое, по словам руководителя больницы, еще будет расширяться (например, туда добавятся две изоляционные палаты).
В марте в операционный блок Хирургической клиники по предложению хирурга-уролога Сергея Луца, приобрели аппарат для литотрипсии с помощью лазера, позволяющий проводить контактное дробление камней во всех отделах мочевыделительной системы. Под воздействием аппарата камни разбиваются на мелкие частицы и могут выводиться из организма естественным путем.
Аго Кыргвеэ: „Строительству больницы политики не сказали „нет“, а это уже хорошо“