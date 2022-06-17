Новости Эстонии
17.06.2022, 14:05

ФОТО | Политики решают, строить ли новое здание, а Нарвская больница обновляет оборудование в старом

 
Торжественное открытие палаты интенсивной терапии
Торжественное открытие палаты интенсивной терапии
ФОТО: Jevgenia Parv | Ekspress Meedia

В Хирургической клинике Нарвской больницы сегодня торжественно открылась палата интенсивной терапии, вмещающая шестерых пациентов.

По словам главного врача больницы Олева Силланда, расширение хирургического отделения с добавлением палаты интенсивной терапии было обусловлено в том числе решением Больничной кассы, которая доверила больницам общего профиля выполнение полномасштабных операций на тазобедренном суставе.

Новая палата интенсивной терапии

„Объемы работы у нас ожидаемо увеличатся, поэтому понятно, что это потребовало дополнительного оснащения медицинским оборудованием, - отметил Силланд.

По словам руководителя больница Аго Кыргвеэ, палата интенсивной терапии предназначается не только для послеоперационных пациентов, здесь могут находиться под наблюдением „тяжелые“ пациенты, которые затем, после проведения необходимых исследований, отправятся в больницы более высокого уровня.

„Любой пациент, нуждающийся в особом наблюдении и мониторинге с помощью приборов, может здесь находиться, исключение составляют только пациенты, требующие искусственной вентиляции легких или диализа“, - уточнил Кыргвеэ.

Аго Кыргвеэ поздравляет руководство Хирургической клиники с открытием палаты

Руководство больницы не исключает, что палата интенсивной терапии хирургического отделения может понадобиться как дополнительная в случае возвращения пандемии коронавируса.

Пациенты, которым требуются более серьезные реанимационные процедуры, отправляются в отделение интенсивной терапии Нарвской больницы, в котором также весной была проведена реновация и закуплено новое оборудование и, которое, по словам руководителя больницы, еще будет расширяться (например, туда добавятся две изоляционные палаты).

В марте в операционный блок Хирургической клиники по предложению хирурга-уролога Сергея Луца, приобрели аппарат для литотрипсии с помощью лазера, позволяющий проводить контактное дробление камней во всех отделах мочевыделительной системы. Под воздействием аппарата камни разбиваются на мелкие частицы и могут выводиться из организма естественным путем.

Аго Кыргвеэ: „Строительству больницы политики не сказали „нет“, а это уже хорошо“

Аппарат для дробления камней

А как же строительство нового здания?

Евгения Парв

Несмотря на то, что возможности Нарвской больницы в плане оказания лечения постоянно расширяются, все же общеизвестно, что в планах развития - строительство т.н. „больничного городка“ - нового корпуса больницы взамен нынешнего шестиэтажного здания. Но это уже в компетенции министерства социальных дел, и зависит от политической воли. На вопрос, когда же дело сдвинется с мертвой точки, руководитель больницы отвечает, что политики могут обещать, но конкретного выделения на это средств пока не произошло. Есть надежда, что к концу года будет принято принципиальное решение, и больница сможет начать проектирование нового здания. „Скажем так, нам не сказали „нет“, а это уже хорошо“, - лаконично отметил Кыргвеэ.

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