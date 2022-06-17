ВИДЕО | Что творилось на границе с Россией в 90-е? В Нарве снимают об этом кино

Это либо участники проекта „Киноакадемии“ Фонда интеграции, или энтузиасты, откликнувшиеся на призыв режиссера фильма Елены Пазилиной поучаствовать в съемках. Кстати, создание киноленты – это часть проекта Дома эстонского языка и Фонда Интеграции. Сначала нарвитяне практиковали эстонский язык на мастер-классах по сценарному и актерскому мастерству, а затем перешли на площадку отрабатывать полученные навыки в реальном кинопроцессе за компанию с профессиональными актерами. „Выбор“ снимается на эстонском языке.

Продюсером фильма выступила педагог и руководитель проектов нарвского дома эстонского языка Юлия Виирсалу.

История, по которой написан сценарий, подлинная. Она случилась в 90-е годы в приграничной Нарве. Cтрасти фильма полыхают как раз на погранпункте. Изначально планировалась короткометражка, но режиссер фильма Елена Пазилина уже не уверена в этом: увидим мы полный метр или короткий станет ясно на монтаже. По планам, премьера фильма состоится в ноябре.

Во что съёмочная группа превратила железнодорожный вокзал, кто играет главные роли и почему люди на три часа приезжают из Таллинна ради участия в проекте? Корреспондент RusDelfi побывала на ночных съёмках и готова раскрыть часть секретов о „Выборе“.