Хабиб Нурмагомедов:“Мне некомфортно от своей популярности“

Экс-чемпион UFC после победы над представителем США Джастином Гэтжи завершил карьеру в октябре 2020 года. Нурмагомедов ушел из спорта непобежденным (29 побед в 29 боях). Сейчас он является владельцем промоушена Eagle Fighting Championship (Eagle FC).

„Я все еще деревенский парень. Я уехал из деревни, но деревня все еще во мне. Иногда понимаю, насколько я популярен, но большую часть времени не думаю об этом. Честно говоря, мне некомфортно (от популярности). У нее много минусов. Конечно, я могу заниматься делами, но, в большинстве случаев, я чувствую себя некомфортно, потому что все глаза прикованы ко мне. Все время и везде. Могу раскрепощено чувствовать себя только в своей комнате, в своем доме. Когда я выхожу, я не чувствую себя свободно. Даже когда живу в такой свободной стране, как США“, — рассказал Нурмагомедов в своем интервью, опубликованном на YouTube-канеле Eagle FC.

Хабиб Нурмагомедов так же добавил, что он всегда скучает по родине.

„Неважно, где я живу в США или другой стране. Я всегда хочу вернуться на родину. Я живу в деревне, у меня там дом. У меня есть спортзал, есть кони и другие животные. У меня много земли. Есть небольшая компания, которая продает овощи. Сам я продавал помидоры, когда мне было лет десять. Кому не захочется жить в Калифорнии, когда у тебя есть деньги, чтобы купить дом и остаться здесь? Но мое сердце там, в Дагестане“, — добавил россиянин.

