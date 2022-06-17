Начала работу первая в Эстонии сеть нового поколения 5G

„Elisa одержала победу на аукционе первой лицензии 5G и теперь может свободно демонстрировать инновационные возможности интернета в сети 5G для предпринимателей и рядовых пользователей. Будущее обещает быть очень интересным, ведь технологический прогресс стимулирует инновации. Благодаря сверхскоростному интернету в различных сферах нашей жизни появятся решения, открывающие свежие экономические перспективы и создающие дополнительные преимущества для многих социальных групп. 5G станет энергичным импульсом для очередного технологического прорыва со множеством благ“, заявил министр предпринимательства и информационных технологий Андрес Сутт.

„Наступил долгожданный момент. В Эстонии наконец открылась первая сеть мобильной связи нового поколения 5G“, сказал исполнительный директор Elisa Eesti Андрус Хийепуу. „Наилучшая сеть мобильной связи уже здесь. Стратегическая цель Elisa – предлагать наилучший опыт использования интернета в Эстонии, поэтому мы целенаправленно развиваем свою сеть 5G в соответствии с потребностями наших клиентов. Уже сегодня Elisa Eesti обеспечивает самые высокие средние скорости мобильного интернета. Недавно открывшаяся сеть 5G – закономерное продолжение наилучшей сети мобильной связи в Эстонии. К концу этого года мы намерены охватить сетью 5G более половины населения нашей страны!“

Новая сеть 5G неизбежно приведет к технологическому прорыву. Первоначально Elisa будет предлагать сверхскоростной домашний и офисный интернет, проводя сеть в регионы с наибольшим спросом и потребностью в таком доступе. В зоне действия сети 5G Elisa намерена предлагать частным и бизнес-клиентам пакеты со скоростями обмена данными до 500 Мбит/с вместе с наружными 5G-роутерами для небывалого интернета в сетях Wi-Fi в помещениях.