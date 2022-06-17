Начала работу первая в Эстонии сеть нового поколения 5G(1)
Сегодня компания Elisa, поставщик развлекательных и коммуникационных услуг, открыла первую в Эстонии сеть 5G, работающую на реальной частоте 5G. Первоначально Elisa будет предлагать пользователям этой новейшей сети сверхскоростной домашний и офисный интернет в регионах наиболее интенсивного потребления интернета.
„Elisa одержала победу на аукционе первой лицензии 5G и теперь может свободно демонстрировать инновационные возможности интернета в сети 5G для предпринимателей и рядовых пользователей. Будущее обещает быть очень интересным, ведь технологический прогресс стимулирует инновации. Благодаря сверхскоростному интернету в различных сферах нашей жизни появятся решения, открывающие свежие экономические перспективы и создающие дополнительные преимущества для многих социальных групп. 5G станет энергичным импульсом для очередного технологического прорыва со множеством благ“, заявил министр предпринимательства и информационных технологий Андрес Сутт.
„Наступил долгожданный момент. В Эстонии наконец открылась первая сеть мобильной связи нового поколения 5G“, сказал исполнительный директор Elisa Eesti Андрус Хийепуу. „Наилучшая сеть мобильной связи уже здесь. Стратегическая цель Elisa – предлагать наилучший опыт использования интернета в Эстонии, поэтому мы целенаправленно развиваем свою сеть 5G в соответствии с потребностями наших клиентов. Уже сегодня Elisa Eesti обеспечивает самые высокие средние скорости мобильного интернета. Недавно открывшаяся сеть 5G – закономерное продолжение наилучшей сети мобильной связи в Эстонии. К концу этого года мы намерены охватить сетью 5G более половины населения нашей страны!“
Новая сеть 5G неизбежно приведет к технологическому прорыву. Первоначально Elisa будет предлагать сверхскоростной домашний и офисный интернет, проводя сеть в регионы с наибольшим спросом и потребностью в таком доступе. В зоне действия сети 5G Elisa намерена предлагать частным и бизнес-клиентам пакеты со скоростями обмена данными до 500 Мбит/с вместе с наружными 5G-роутерами для небывалого интернета в сетях Wi-Fi в помещениях.
В четвертом квартале текущего года, когда услуга уже будет доступна в крупнейших населенных пунктах Эстонии, сеть откроется и для всех смарт-устройств с поддержкой 5G. Осенью Elisa опубликует подробную информацию о смарт-пакетах и смартфонах с поддержкой 5G. „В начале 5G-интернет появится у клиентов Elisa с домашними и офисными подключениями, поскольку сверхскоростной интернет полезнее всего именно таким клиентам. Смартфоны некоторых производителей уже поддерживают 5G, а многие другие производители приступили к тестированию этой функциональности. Мы хотим, чтобы каждое устройство идеально функционировало в сети Elisa 5G. Вот почему поддержка смарт-устройств Apple и Samsung появится в сети Elisa 5G этой осенью, а затем в продаже появятся наши смарт-пакеты 5G“, отметила руководитель подразделения частных клиентов Elisa Майлийз Плооманн.
Новая сеть 5G строится с использованием сетевого оборудования Nokia одновременно с модернизацией всей сети 4G. „Уже совсем скоро все наши клиенты смогут потреблять скоростные услуги 4G и 5G в самой современной сети мобильной связи в Европе, поскольку особенность соответствующего оборудования заключается в том, что полосу частот 5G можно добавить только в сеть 4G, построенную на оборудовании того же производителя. Nokia давно является важным стратегическим партнером Elisa, причем платформа звонков и регистров опорной сети компании основана на технологии этого концерна, то есть техническое „сердце“ Elisa бьется благодаря Nokia. Ближайшие годы обещают быть интересными – развитие новой сети с установкой оборудования Nokia послужит фундаментом для внедрения в Эстонии ряда ориентированных на будущее и востребованных решений“, пояснил руководитель технологического подразделения Elisa Тоомас Полли.
Сегодня Elisa также анонсировала пакеты 5G для своих частных и бизнес-клиентов. Самый недорогой пакет для частных клиентов – 17,99 евро, для бизнес-клиентов – 21 евро.
Согласно опубликованным в середине июня результатам проведенных Департаментом защиты прав потребителей и технического надзора замеров мобильного интернета, именно сеть Elisa в Эстонии показала самые высокие средние скорости получения данных – стабильно более 100 Мбит/с. Узнайте подробности здесь!
Elisa Eesti AS входит в состав концерна Elisa и предлагает клиентам услуги мобильной связи, постоянного подключения к интернету и телевидения, а также эксклюзивный собственный телевизионный контент через платформу Elisa Huub.