„Ты не поверишь!“ Эстонские страховщики рассказали о самом курьезном происшествии Яанова дня

По данным страховой компании ERGO, на неделе Иванова дня количество несчастных случаев вырастает почти вдвое. По календарю Иванов день приходится на 23 июня, но фактически празднование обычно длится почти неделю.

„Глядя на календарь в этом году, мы видим, что первые официальные костры зажгутся уже 18 июня, – сказала руководитель отдела по рассмотрению ущербов ERGO Катерина Лепвальтс, добавив, что во время долгих праздников люди часто теряют чувство опасности. – Праздники, друзья и теплая летняя погода вырывают педантичных эстонцев из рутины. Никто не упустит возможность немного раскрепоститься во время празднований“.

По словам Лепвальтс, трезвый подход и осторожность во время праздников крайне важны: „В теплую погоду люди больше двигаются, и дома часто остаются без присмотра. Если обычно добычей воров становятся в основном находящиеся во дворах инструменты, велосипеды и газонокосилки, то во время июньских праздников случаются и странные кражи. Самый необычный объект, украденный со двора на неделе Иванова дня это, несомненно, фонтан“.

Еще более интересным этот случай делает то, что фонтан располагался в закрытом дворе, который даже не виден с улицы. „До сих пор неизвестно, пришли ли воры специально за фонтаном, или это было совпадение, – сказала Лепвальтс, добавив, что семья, разумеется, не могла предвидеть такую кражу. – От крупного ущерба семью спасло жилищное страхование, которое возместило потерю“.

Во время Иванова дня люди теряют бдительность и становятся менее осторожными. Имущество можно защитить замками и сигнализацией, но особое внимание следует уделить самим себе и своим близким. „Люди получали травмы в результате прыжков через костер и излишне энергичного перетягивания каната. Был случай, когда человек пошел накачать воду из колодца, но крышка колодца не выдержала и бедняга оказался на дне колодца“, – рассказала Лепвальтс.

Союз спасателей и ERGO дают три рекомендации по обеспечению безопасности на неделе Иванова дня: