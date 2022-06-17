Что произошло с Макроном в Ирпене? Политолог уверен, что вчерашний визит мировых лидеров в Украину изменит ход войны
Политолог Андрей Пионтковский сказал в интервью юристу и блогеру Марку Фейгину, что вчерашний визит Макрона, Шольца и Драги в Украину станет переломным моментом войны.
Пионтковский отметил, что если еще за несколько дней до этого Макрон считал, что Украина должна договориться с Россией, то после посещения Ирпеня его позиция изменилась. Раньше ряд западных лидеров действовал „по одним и тем же методичкам“: не будем унижать Россию, не надо загонять Путина в угол, надо дать Путину спасти лицо, Украина не способна победить и т.д. Они хотели объяснить Зеленскому, чтобы тот спокойно принял разделение своей страны, например, как это произошло в Корее. Предполагалась смена нарратива „агрессор-жертва“ на нарратив „территориальный спор двух партнеров“, как это было с Крымом, где также определенную роль сыграл президент Франции. Звучали такие тезисы и в Америке.
„Это действительно должен был быть „поезд на Мюнхен“. Только он был брошен под откос в Ирпене. Произошла невероятная трансформация французского президента“, - сказал Пионтковский. Он добавил, что если еще вчера Макрон в Румынии выступал за то, что Украина должна пойти на уступки, то теперь заявил, что Украина должна победить и для этого должна восстановить территориальную целостность.
„Что произошло, на мой взгляд, в Ирпене? Это не сентиментальные люди, которые были бы потрясены ужасом этих зверств. Нет. Я думаю, что в Ирпене они сопровождались большой группой украинцев, и Макрон, как хитрейшее политическое животное, понял настроения украинцев. Он понял, что если он вывалится с этими текстами бухарестскими в офисе Зеленского, то тот просто последует примеру хулигана Пионтковского, который вчера в твите предлагал гнать поганой метлой Макрона, Шольца и Драги с их капитулянтскими предложениями. И вот он просто не посмел это произнести. Он понимал, что произойдет скандал“.
По мнению эксперта, раньше западные лидеры, в частности французы, не понимали степени ожесточенности украинского народа, в том числе связанную с военными преступлениями на оккупированных территориях. „Украинцы никогда этого не простят. Произошло, на мой взгляд, одно из крупнейших событий в истории этой русско-украинской войны, которая является, конечно, фрагментом четвертой мировой войны, объявленной Путиным всему Западу. Никогда больше Украину не будут призывать к территориальных уступкам, договориться с Путиным. Тезисы „не унижать Россию“, „позволить Путину спасти лицо“ больше никогда не будут повторяться“, - уверен Пионтковский.
Он отметил, что впервые за годы войны будет спать спокойно, уверенный в победе Украины.