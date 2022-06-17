Что произошло с Макроном в Ирпене? Политолог уверен, что вчерашний визит мировых лидеров в Украину изменит ход войны

Пионтковский отметил, что если еще за несколько дней до этого Макрон считал, что Украина должна договориться с Россией, то после посещения Ирпеня его позиция изменилась. Раньше ряд западных лидеров действовал „по одним и тем же методичкам“: не будем унижать Россию, не надо загонять Путина в угол, надо дать Путину спасти лицо, Украина не способна победить и т.д. Они хотели объяснить Зеленскому, чтобы тот спокойно принял разделение своей страны, например, как это произошло в Корее. Предполагалась смена нарратива „агрессор-жертва“ на нарратив „территориальный спор двух партнеров“, как это было с Крымом, где также определенную роль сыграл президент Франции. Звучали такие тезисы и в Америке.

„Это действительно должен был быть „поезд на Мюнхен“. Только он был брошен под откос в Ирпене. Произошла невероятная трансформация французского президента“, - сказал Пионтковский. Он добавил, что если еще вчера Макрон в Румынии выступал за то, что Украина должна пойти на уступки, то теперь заявил, что Украина должна победить и для этого должна восстановить территориальную целостность.

„Что произошло, на мой взгляд, в Ирпене? Это не сентиментальные люди, которые были бы потрясены ужасом этих зверств. Нет. Я думаю, что в Ирпене они сопровождались большой группой украинцев, и Макрон, как хитрейшее политическое животное, понял настроения украинцев. Он понял, что если он вывалится с этими текстами бухарестскими в офисе Зеленского, то тот просто последует примеру хулигана Пионтковского, который вчера в твите предлагал гнать поганой метлой Макрона, Шольца и Драги с их капитулянтскими предложениями. И вот он просто не посмел это произнести. Он понимал, что произойдет скандал“.