КОЛОНКА RusDelfi | Спасите людей от хрущевского наследия(32)
60% населения Эстонии живет в квартирных домах, качество которых уже во время постройки не соответствовало международно принятым нормам и требованиям. Со временем ситуация неизбежно ухудшится.
В советское время в Эстонии построили более двадцати тысяч хрущевок и их „модернизированные“ брежневские аналоги. По статистике в таких домах живет более 60% эстонского населения, из них реновированные дома, отвечающие современным требованиям, составляют лишь малую часть. Сегодняшний Eesti Päevaleht опубликовал статью, о том 80% из этих домов не имеют лифта, и людям преклонного возраста или имеющим инвалидность в таких домах очень неудобно. Это снова поднимает вопрос о будущем этих домов — что с ними делать? На протяжении всего советского времени качество городского жилья понижалось. При Хрущеве была принята утопическа директива о том, что у каждого в Советском Союзе должно быть свое жилье, и началось строительство серых и убогих домишек, которые, как предполагалось, станут временным жильем. Чтобы этого достичь, жилье старались строить как можно проще и дешевле. Результат всем известен: так называемые хрущевки вышли некачественными и кособокими — тесные, темные, с кривыми стеными, на которые невозможно ровно наклеить обои, у них отсутствует какая-либо звукоизоляция и, конечно, они плохо держат тепло, ведь о теплоизоляции в то время тоже никто не задумывался. В народе они получили название „хрущобы“. Опять же, в целях экономии такие хрущевки строились малоэтажными, чтобы сэкономить на установке лифта. Немногим позднее, в брежневскую эпоху, у этих проектов был переделан фасад, их надстроили и установили лифты, но в целом их качество почти не возросло. Конечно, в 70-80 гг. Советский Союз мог построить для своих граждан лучшее жилье, однако приоритеты тогда были другими, и это не было реализовано.
В Москве, например, проблема с хрущевками была решена кардинальным образом - дома - ровесники наших хрущевок из Мустамяэ и Ыйсмяэ - начали просто сносить. Решение, которое приняли в России, невозможно повторить в Эстонии, потому что квартиры являются частной собственностью. Еще в 90-е годы, когда не все квартиры в Эстонии были приватизированы, в Таллинне был вице-мэр, который предложил снести хрущевки и переселить людей временно в палатки. Но это была утопия, и хорошо, что этого не произошло: ведь, как известно, нет ничего более постоянного, чем временное.
Единственная возможность улучшить хрущевки — это провести их техническое оснащение, чтобы качество жизни в них стало выше. Конечно, глядя на тесные темные подъезды хрущевок, ясно, что туда не поместится ни лифт, ни пандус. Но местная власть, тем не менее, должна найти решение для людей с ограниченными возможностями, вплоть до их переселения на другую муниципальнцю площадь, которая оснащена всем необходимым. У хрущевок, особенно построенных в брежневскую эпоху, еще много недостатков: при их возведении экономили на всем, в том числе на бетоне и стали. Люди, которые строили такие дома, отмечают, что их слабое место — это лоджия, панель которой может отвалиться в любое время (и отваливается, известны случаи). Если для людей с ограниченными возможностями решение должна найти местная власть, то такими техническими вопросами, как общее состояние дома и безопасность, должно заниматься государство. Следует пойти и проверить состояние всех слабых мест, потому что иначе результаты могут стать печальными.