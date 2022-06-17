КОЛОНКА RusDelfi | Спасите людей от хрущевского наследия

В советское время в Эстонии построили более двадцати тысяч хрущевок и их „модернизированные“ брежневские аналоги. По статистике в таких домах живет более 60% эстонского населения, из них реновированные дома, отвечающие современным требованиям, составляют лишь малую часть. Сегодняшний Eesti Päevaleht опубликовал статью, о том 80% из этих домов не имеют лифта, и людям преклонного возраста или имеющим инвалидность в таких домах очень неудобно. Это снова поднимает вопрос о будущем этих домов — что с ними делать? На протяжении всего советского времени качество городского жилья понижалось. При Хрущеве была принята утопическа директива о том, что у каждого в Советском Союзе должно быть свое жилье, и началось строительство серых и убогих домишек, которые, как предполагалось, станут временным жильем. Чтобы этого достичь, жилье старались строить как можно проще и дешевле. Результат всем известен: так называемые хрущевки вышли некачественными и кособокими — тесные, темные, с кривыми стеными, на которые невозможно ровно наклеить обои, у них отсутствует какая-либо звукоизоляция и, конечно, они плохо держат тепло, ведь о теплоизоляции в то время тоже никто не задумывался. В народе они получили название „хрущобы“. Опять же, в целях экономии такие хрущевки строились малоэтажными, чтобы сэкономить на установке лифта. Немногим позднее, в брежневскую эпоху, у этих проектов был переделан фасад, их надстроили и установили лифты, но в целом их качество почти не возросло. Конечно, в 70-80 гг. Советский Союз мог построить для своих граждан лучшее жилье, однако приоритеты тогда были другими, и это не было реализовано.