ЧП и криминал
17.06.2022, 10:25

Стадо коров попало в западню. Пришлось вызывать спасателей

 (1)
Иллюстративный снимок.
Иллюстративный снимок.
ФОТО: Sven Arbet | Ekspress Meedia

Сотрудникам Лыунаского спасательного центра пришлось вчера прийти на помощь стаду крупного рогатого скота из почти 60 голов, которое в дождливую погоду оказалось в ловушке.

Вчера в 13.47 спасателям сообщили, что в селе Куутси волости Рыуге (Вырумаа) из-за наводнения в реке Вайдва стадо из 57 коров и быков оказалось на берегу в водной западне. Спасатели помогли переправить животных в сухое место.

В ходе спасательной операции для движения по затопленной зоне спасатели одолжили у местных жителей каноэ.

Оставить комментарий Читать комментарии (1)
RusDelfi
Закладка
Поделиться
Комментарии