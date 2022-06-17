Стадо коров попало в западню. Пришлось вызывать спасателей

Вчера в 13.47 спасателям сообщили, что в селе Куутси волости Рыуге (Вырумаа) из-за наводнения в реке Вайдва стадо из 57 коров и быков оказалось на берегу в водной западне. Спасатели помогли переправить животных в сухое место.