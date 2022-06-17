Благодаря новой возможности отправки сообщения о ДТП можно удобно оформить аварию прямо в смартфоне
Эстонский фонд дорожного страхования создал на сайте avarii.lkf.ee возможность отправки электронного сообщения о дорожно-транспортном происшествии, благодаря которой можно оформить аварию на месте происшествия в смартфоне. Приложение доступно на эстонском, русском и английском языках. Им могут пользоваться клиенты всех страховых обществ.
Появившаяся в конце апреля возможность отправки электронного сообщения о дорожно-транспортном происшествии сразу стала популярной: ею воспользовались 1 600 попавших в аварию водителей автомобилей, и с ее помощью было оформлено 800 случаев, связанных с дорожным страхованием. Эта возможность используется при оформлении одной пятой части аварий.
Какие несчастные случаи можно оформлять с помощью электронного сообщения?
Приложение позволяет без лишних усилий оформить случившееся на территории Эстонии дорожно-транспортное происшествие с участием максимум пяти транспортных средств, включая велосипед, самокат, немоторизованное транспортное средство и т. д. Также можно сообщить о дорожно-транспортном происшествии, связанном с транспортным средством и другим видом имущества, например, с садом, домом, заправочной колонкой и т. д.
Сообщение можно составить как в отношении транспортных средств, зарегистрированных в эстонских регистрах, так и в отношении иностранных автомобилей.
С учетом фотосъемки составление электронного сообщения о дорожно-транспортном происшествии занимает всего лишь 15 минут. Приложение имеет интуитивно понятный интерфейс, и система предлагает готовые варианты ответов, поэтому с составлением такого сообщения без труда справится даже неопытный пользователь. Основной акцент сделан на фотосъемке на месте происшествия и на фиксировании обстоятельств несчастного случая. После подтверждения данных сообщение об ущербе отправляется на рассмотрение выбранному страховому обществу. Приложение сразу отправляет данные о соответствующем случае вместе с фотографиями страховщикам, что ускоряет рассмотрение этого случая и выплату возмещения.
Если же в результате дорожно-транспортного происшествия пострадал человек или обстоятельства этого происшествия требуют извещения полиции, следует известить Центр тревоги по номеру телефона 112.
Как составляется электронное сообщение о дорожно-транспортном происшествии?
Для пользования приложением не требуется каких-либо специальных знаний. Для быстрого составления сообщения необходимо дать системе смартфона разрешение на использование камеры и GPS.
В случае дорожно-транспортного происшествия один из его участников должен указать на сайте avarii.lkf.ee, сколько транспортных средств связано с этим несчастным случаем и кто составляет сообщение об ущербе.
Затем необходимо ввести регистрационный знак транспортного средства, сделать фотографии транспортных средств и места происшествия и ввести личные данные водителя автомобиля.
Приложение предложит время и место произошедшей аварии. Эти данные при необходимости можно уточнить.
В приложении уже заданы типовые ситуации дорожно-транспортного происшествия. Выберите подходящий вариант или опишите несчастный случай самостоятельно.
Если с несчастным случаем связано несколько транспортных средств, необходимо выбрать, поведение кого из водителей обусловило несчастный случай.
После того, как вы введете свои данные, сообщение будет отправлено на подтверждение остальным участникам дорожно-транспортного происшествия.
В конце сообщения об ущербе можно выбрать, у какого страхового общества вы хотите потребовать возмещения ущерба.
Сообщение об ущербе будет автоматически отправлено на рассмотрение страховому обществу, которое должно будет принять решение о возмещении.
Благодаря появлению возможности отправки электронного сообщения процедуры оформления несчастного случая на месте происшествия и информирования страхового общества стали гораздо более простыми и понятными. Приложение предусмотрено прежде всего для оформления несчастного случая на месте с помощью смартфона, а не для его позднейшего оформления за домашним компьютером. Благодаря этому записывается вся необходимая информация и обеспечивается корректное оформление несчастного случая.
В случае отсутствия возможности сообщить о дорожно-транспортном происшествии с помощью смартфона соответствующее сообщение по-прежнему можно оформить на бумажном носителе. Однако процесс составления электронного сообщения настолько прост и интуитивно понятен, что возможность отправки сообщения о дорожно-транспортном происшествии на бумажном носителе со временем может быть упразднена.