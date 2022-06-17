Благодаря новой возможности отправки сообщения о ДТП можно удобно оформить аварию прямо в смартфоне

Появившаяся в конце апреля возможность отправки электронного сообщения о дорожно-транспортном происшествии сразу стала популярной: ею воспользовались 1 600 попавших в аварию водителей автомобилей, и с ее помощью было оформлено 800 случаев, связанных с дорожным страхованием. Эта возможность используется при оформлении одной пятой части аварий.

Какие несчастные случаи можно оформлять с помощью электронного сообщения?

Приложение позволяет без лишних усилий оформить случившееся на территории Эстонии дорожно-транспортное происшествие с участием максимум пяти транспортных средств, включая велосипед, самокат, немоторизованное транспортное средство и т. д. Также можно сообщить о дорожно-транспортном происшествии, связанном с транспортным средством и другим видом имущества, например, с садом, домом, заправочной колонкой и т. д.

Сообщение можно составить как в отношении транспортных средств, зарегистрированных в эстонских регистрах, так и в отношении иностранных автомобилей.

С учетом фотосъемки составление электронного сообщения о дорожно-транспортном происшествии занимает всего лишь 15 минут. Приложение имеет интуитивно понятный интерфейс, и система предлагает готовые варианты ответов, поэтому с составлением такого сообщения без труда справится даже неопытный пользователь. Основной акцент сделан на фотосъемке на месте происшествия и на фиксировании обстоятельств несчастного случая. После подтверждения данных сообщение об ущербе отправляется на рассмотрение выбранному страховому обществу. Приложение сразу отправляет данные о соответствующем случае вместе с фотографиями страховщикам, что ускоряет рассмотрение этого случая и выплату возмещения.

Если же в результате дорожно-транспортного происшествия пострадал человек или обстоятельства этого происшествия требуют извещения полиции, следует известить Центр тревоги по номеру телефона 112.

Как составляется электронное сообщение о дорожно-транспортном происшествии?