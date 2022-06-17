Решено: Таллинн не будет убирать в музей советские монументы

Из находившихся в зале заседаний 61 одного депутата поддержали предложение оппозиции 18, против проголосовали 33, а воздержались - 4, на месте не было 18 депутатов.

Ранее представители Eesti 200, EKRE, Isamaa и Партии реформ инициировали законопроект, предписывающий мэрии совместно с Департаментом охраны памятников старины и Эстонским институтом памяти картографировать расположенные на территории города красноармейские памятники, установленные оккупационным режимом Советского Союза.

По мнению оппозиционных депутатов, мэрии следует найти для них более подходящее место, желательно перенести их в музей.

Фракции четырех партий отметили, что городским властям совместно с Министерством обороны и комиссией по воинским захоронениям следует найти аналогичное решение и относительно захоронений.