Сегодня на внеочередном заседании парламент рассмотрит снижение акцизов на топливо

„Правительства ряда стран в условиях небывалой инфляции уже озаботились вопросом снижения акцизов. Недавно подобную меру приняли и в Латвии. Наше правительство также не должно оставаться в роли стороннего наблюдателя. Цены на топливо бьют все рекорды, а также оказывают непосредственное влияние на формирование цен на остальные товары и услуги. У государства есть возможность помочь людям и предприятиям, снизив акцизы. Нельзя допускать ситуацию, когда жители приграничных районов будут массово заправляться в соседней Латвии“, - сказал депутат парламента Таави Аас.

По словам Ааса, снижение акцизов поддерживают многие депутаты парламента, поэтому Центристская партия готова принять законопроект до Иванова дня. „Согласно прогнозам продавцов топлива, рост цен продолжится. Соответственно, будут дорожать и остальные товары и услуги. За счет роста цен поступления с налогов существенно превышают ранее прогнозируемые, поэтому те суммы, что свыше, покроют расходы на снижение акцизов“, - сказал Аас.

Текущая ставка акциза на неэтилированный бензин составляет 563 евро за 1000 литров топлива. Согласно законопроекту, ставка акциза будет снижена до минимального уровня ЕС, т.е. до 359 евро. Для потребителя это означает, что цена за литр бензина станет ниже примерно на 24 цента. Согласно действующему закону, акциз на дизельное топливо составляет 372 евро за 1000 литров, его планируется снизить до 330 евро. Литр дизеля благодаря этому стал бы на 5 - 6 центов дешевле.