ВИДЕО | В таллиннском парке установили бесплатный слэклайн-аттракцион

„Слэклайн — относительно новое, но набирающее популярность развлечение. Его простая и, вместе с тем, захватывающая идея, - хождение по натянутой стропе, это своеобразный способ тренировки баланса и равновесия. Слэклайн придает совершенно новое содержание свободному времени, а также, прибыванию на свежем воздухе. Выполнение упражнений на равновесие влияет, например, на развитие мозга, что хорошо влияет на настроение и психическое здоровье в целом. Я сам являюсь большим пропагандистом и фанатом здорового образа жизни и большую часть своей деятельности, а также свободного времени посвящаю тому, чтобы сделать мир лучше. Поощрять людей чувствовать себя свободно и позитивно в отношении физической активности, спорта в целом. Выполнение упражнений на натянутой стропе хорошо помогает, например, в улучшении координации спортсменов“, — объясняет Рентик.

Видео тестирования аттракциона можно посмотреть здесь.

Слэклайн был установлен в парке Ряэгу по заказу Управы района Кристийне, и уже пользуется большой популярностью среди местных жителей. Ленты все чаще устанавливаются как в частных дворах, так и в общественных местах.

„Управа Кристийне обеими руками поддерживает все, что побуждает людей больше заниматься спортом на открытом воздухе и проводить свободное время в зеленых зонах. Мы поддерживаем установку любого спортивного инвентаря в городском пространстве, особенно если он подходит для людей всех возрастов. Ленточная стропа — отличный инвентарь, их натягивают на высоте 0,5-1м, что позволяет тренироваться как на улице, так и в помещении, не использую страховку. Помимо нового аттракциона слэклайн, мы также установили столы для настольного тенниса, куда в любой момент можно прийти и поиграть. Всё также популярными остаются уличные тренажеры, в которых можно регулировать нагрузку“, — пояснил старейшина района Кристийне Яанус Рийбе.