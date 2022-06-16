ВИДЕО | Кая Каллас ответила на вопрос, какие налоги с осени будут повышены

- По-прежнему от вас требуют подать в отставку. Вы взвешиваете такую возможность?

- Все, кто этого хочет, могли бы выразить мне недоверие. Этот механизм в парламенте есть. У меня были беседы со специалистами по государственному праву, которые говорят, что наоборот - я не должна подавать в отставку даже в случае, если мы соберем новую коалицию. Потому что конституция предусматривает право премьер-министра назначать и менять министров. Мандат на это связан не с правительством а личностью премьер-министра.

- У вас по-прежнему есть надежда сформировать новое правительство к Иванову дню?

- Я по-прежнему оптимист. Мы по многим вопросам договорились, но не по крупным спорным вопросам. Мы пошли со своей стороны на компромиссы. Партнеры в данный момент их взвешивают.

- Партия Isamaa говорит, что Лийна Керсна (нынешний министр образования и науки - ред.) не получит места в следующем правительстве. Это так?

- Да, я читала эти заголовки. Обычно другой делегации не говорят, кто подходит в министры. Каждая делегация определяет это сама. Лийна Керсна была чрезвычайно хорошим министром образования и науки. Она хорошо знает эту сферу и делает свою работу с душой и от всего сердца. Я ценю ее работу очень высоко.

- Будет ли так, что министерские портфели перераспределят? Или просто будут заполнены вакантные места?

- Мы это не обсуждали, но если будем делать новое коалиционное соглашение, то тогда карточная колода будет так сказать перемешана. Но мы в самом деле о постах вообще еще не говорили.

- Какие налоги могут с осени подняться? Если послушать, что говорят стороны, то что-то же должно подняться.

- Этот вопрос вы можете задать тем, кто хочет взять на государство большие расходы. Было бы честно, чтобы они ответили на вопрос, какие налоги вырастут. Сейчас ситуация такая, что все представляют свои цифры расходов, и пусть Партия реформ найдет деньги. Но это не совсем честно.